Авария на ТЭЦ. Бишкекчане начали жаловаться на отключение света

«В 12-м микрорайоне мало того, что отопления нет, еще и свет отключили. Это что такое?» — сообщили 24.kg читатели.

Они признались, что начали включать электроприборы.

«У нас же маленькие дети, что еще остается делать?» — пишут горожане.

В пресс-службе ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» подтвердили 24.kg отключение света.

«В 12-м микрорайоне из-за увеличения нагрузки отключился фидер. Сейчас ремонтная бригада уже работает на месте. Мы просим абонентов по возможности не включать энергоемкие приборы, чтобы избежать нагрузок», — рассказали в компании.

Сегодня ночью на бишкекской теплоцентрали произошла авария. Что стало причиной взрыва, пока не известно. Пострадали пять человек, госпитализированы только трое, двое на амбулаторном лечении. Школы и детсады столицы переведены на онлайн-обучение. Президент держит ситуацию под личным контролем. Минэнерго обещает возобновить подачу тепла до 22.00.