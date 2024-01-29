В центре Бишкека появится 15-этажный торговый центр. Информацию 24.kg подтвердили в мэрии.

Ранее двухэтажное здание на улице Абдрахманова в районе пересечения с улицей Токтогула обнесли забором.

«По поступившему заявлению в соответствии с положением «О порядке выдачи документов на проектирование, строительство и иные изменения объектов недвижимости и оценки соответствия вводимых в эксплуатацию завершенных строительством объектов в КР», утвержденным постановлением кабмина № 114 от 6 августа 2021 года, разработано архитектурно-градостроительное заключение (АГЗ) от 4 сентября 2023-го на разработку проекта: 15-этажный бизнес-центр с магазином, кафе и подземным автопаркингом по улице Абдрахманова, 166», — сказали в муниципалитете.