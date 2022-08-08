Суд по Кой-Ташу. Одного из сторонников Атамбаева удалили из зала суда

В Первомайском районном суде проходит процесс по делу о кой-ташских событиях.

Представитель обвинения попросил рассматривать дело в закрытом режиме, сославшись на то, что в нем фигурируют сотрудники ГКНБ, в том числе и в качестве потерпевших. Гособвинение также предложило вначале рассмотреть дело по Кой-Ташу, затем по модернизации ТЭЦ и после перейти к рассмотрению дела о земельном участке завода «Дастан».

Во время обсуждения ходатайства один из сторонников бывшего президента Алмазбека Атамбаева, находящийся в зале, начал высказывать недовольство затягиванием суда. Председательствующий удалил нарушителя из зала.

Сторонники бывшего главы государства сегодня вышли на акцию протеста в годовщину кой-ташских событий. У здания Первомайского районного суда собралось около 100 человек.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбудили несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го. По ним бывший президент оправдан судом.

Напомним, материалы о событиях в Кой-Таше объединили еще с двумя уголовными делами — по земельным участкам и поставкам угля на ТЭЦ. Заседания суда не проходили с мая.