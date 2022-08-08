Суд по событиям в Кой-Таше. У здания Первомайского райсуда проходит митинг

В Бишкеке сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева вышли на акцию протеста в годовщину кой-ташских событий. У здания Первомайского районного суда собралось около 100 человек.

Участники акции держат в руках транспаранты и плакаты. Охраняющие здание суда сотрудники милиции потребовали вынести знамена и провести акцию за забором. В спор вмешались супруга обвиняемого Раиса Атамбаева и экс-депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина. После непродолжительного спора милиционеры уступили.

Собравшиеся выкрикивают: «Свободу Атамбаеву!»

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Прошлым летом ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го. По ним бывший глава государства оправдан судом.

Напомним, материалы о событиях в Кой-Таше объединили еще с двумя уголовными делами — по земельным участкам и поставкам угля на ТЭЦ. Заседания не могут возобновиться с мая.