Ущерб в 4,4 миллиона сомов. На чиновников Нарынской области возбудили дело

В отношении сотрудников управления капитального строительства Нарынской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим положением, при строительстве спортзала в селе Кара-Суу Кочкорского района незаконно перечислили деньги за фактически невыполненную работу.

Ущерб государству составил 4 миллиона 473 тысячи сомов.

По факту областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление служебным положением» УК КР. Проводится расследование.