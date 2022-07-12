В Бишкеке в подземке запустят подъемник для ЛОВЗ. Пока в тестовом режиме

В Бишкеке запустят подъемник в подземном переходе для пользователей инвалидных колясок. Об этом сообщил активист Аскар Турдугулов.

По его словам, на встрече с акимом Первомайского района Максатбеком Сазыкуловым, директором Бишкекгорлифта, сотрудниками мэрии и управления капстроительства обсудили рабочее состояние подъемников в подземных переходах.

«Принято решение запустить в тестовом режиме один из подъемников, чтобы они работали без ключа, с помощью кнопок вызова», — сказал он.

Фото скриншот/Facebook. В Бишкеке запустят подъемник в подземном переходе для пользователей инвалидных колясок

Аскар Турдугулов добавил, что если не будет вандализма и подъемники будут продолжать работать после теста, то запустят и остальные.

Напомним, подземные переходы на пересечении проспекта Чуй с проспектом Манаса и улицей Абдрахманова отремонтировали осенью 2017 года. Тогда же установили и подъемники. Но они так и не начали работать. Позже депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при их ремонте. Также сообщалось, что ГКНБ и прокуратура начали совместное расследование по ситуации с подъемниками в подземных переходах. Однако чем оно закончилось, в ведомствах не сообщали.