07:42
USD 86.09
EUR 93.69
RUB 1.25
Общество

В Бишкеке в подземке запустят подъемник для ЛОВЗ. Пока в тестовом режиме

В Бишкеке запустят подъемник в подземном переходе для пользователей инвалидных колясок. Об этом сообщил активист Аскар Турдугулов.

По его словам, на встрече с акимом Первомайского района Максатбеком Сазыкуловым, директором Бишкекгорлифта, сотрудниками мэрии и управления капстроительства обсудили рабочее состояние подъемников в подземных переходах.

«Принято решение запустить в тестовом режиме один из подъемников, чтобы они работали без ключа, с помощью кнопок вызова», — сказал он.

скриншот/Facebook
Фото скриншот/Facebook. В Бишкеке запустят подъемник в подземном переходе для пользователей инвалидных колясок

Аскар Турдугулов добавил, что если не будет вандализма и подъемники будут продолжать работать после теста, то запустят и остальные.

Напомним, подземные переходы на пересечении проспекта Чуй с проспектом Манаса и улицей Абдрахманова отремонтировали осенью 2017 года. Тогда же установили и подъемники. Но они так и не начали работать. Позже депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при их ремонте. Также сообщалось, что ГКНБ и прокуратура начали совместное расследование по ситуации с подъемниками в подземных переходах. Однако чем оно закончилось, в ведомствах не сообщали.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239467/
просмотров: 1745
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке создали Совет по делам лиц с инвалидностью
Антивандальное освещение в подземных переходах Бишкека не проработало и полгода
В подземном переходе на улице Толстого не работает освещение
В Бишкеке на проспекте Чуй построят два подземных перехода
В Бишкеке восстановят подземный пешеходный переход на улице Толстого
Темнота и мусор. Подземный переход в Сокулуке сделали, но за ним никто не следит
В селе Сокулук после обращения жителя доделали подземный переход
В Бишкеке по улице 7 Апреля затопило подземный переход
Бишкекчане просят навести порядок в подземном переходе на улице Толстого
Опасно ходить. В селе Сокулук не могут доделать подземный переход
Популярные новости
Из&nbsp;РФ&nbsp;не&nbsp;выпускают уроженцев других стран СНГ с&nbsp;российским гражданством Из РФ не выпускают уроженцев других стран СНГ с российским гражданством
Незнание кыргызского языка&nbsp;&mdash; отказ в&nbsp;работе. Что нас ждет после принятия закона Незнание кыргызского языка — отказ в работе. Что нас ждет после принятия закона
Произведенные в&nbsp;Кыргызстане автомобили будут стоить от&nbsp;$13 тысяч Произведенные в Кыргызстане автомобили будут стоить от $13 тысяч
В&nbsp;Бишкеке три школы переведены на&nbsp;онлайн-обучение. В&nbsp;классах холодно В Бишкеке три школы переведены на онлайн-обучение. В классах холодно
Бизнес
Борьба с&nbsp;терроризмом, торговля: Индия обозначила повестку председательства в&nbsp;ШОС Борьба с терроризмом, торговля: Индия обозначила повестку председательства в ШОС
Табак табаку рознь? Почему эксперты выступают за&nbsp;разные акцизы Табак табаку рознь? Почему эксперты выступают за разные акцизы
Семь способов сделать мир лучше с&nbsp;Beeline Кыргызстан Семь способов сделать мир лучше с Beeline Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; не&nbsp;приостанавливает подачу газа населению «Газпром Кыргызстан» не приостанавливает подачу газа населению
26 января, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
25 января, среда
23:48
Это ColaPhone. Появилось первое изображение фирменного смартфона от Coca-Cola
23:04
В Таласе двух кыргызстанцев оштрафовали за обмен валюты без лицензии
22:49
Талантбек Иманов проинспектировал строительство ЦОН в Чолпон-Ате
22:48
Визит Шавката Мирзиеева. Школы Бишкека частично перейдут на онлайн-режим
22:18
Ограничения при определении компенсации морального вреда сняты. Решение суда