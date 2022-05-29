Закон о казино. Дастан Бекешев рассказал, почему может проголосовать против

Депутат Дастан Бекешев предлагает внести изменения в законопроект о казино. Если его предложения не учтут, парламентарий будет голосовать против и призывать не поддерживать документ. Об этом он написал в своей Telegram-канале.

По его словам, на следующей неделе будет обсуждаться законопроект об открытии казино для иностранцев.

«Я прошу убрать из законопроекта возможность открытия онлайн-казино, так как невозможно проследить участие граждан и невозможно облагать такое казино налогами. Кабинет министров, наоборот, хочет оставить онлайн-казино. В таком виде закон не пополнит бюджет нашей страны, а пополнит карманы приближенных и вовлечет граждан страны в азартные игры. Делается все, чтобы не было контроля участия наших граждан. На заседании Жогорку Кенеша Улан Сарбанов (руководитель Госфиннадзора) согласился со мной, но его мнение поменялось», — написал депутат.

Он предлагает ввести черный список, который формировался бы из заявлений близких родственников лудоманов, и который запрещал бы посещать лицам в черном списке азартные заведения. «Но и тут кабмин упорствует и не хочет видеть такой нормы в законе», — подчеркнул депутат.

Очень жаль, что не соглашаются ввести понятие «контрольного закупа», чтобы любой гражданин провоцировал казино взять деньги от гражданина КР.

«Это позволило бы исключить участие наших граждан. Но лоббисты в кабинете министров говорят, что нельзя убивать привлекательность азартного бизнеса», — отметил Дастан Бекешев.

Он также пишет, что кабинет министров хочет открыть рекламу для азартных игр и предложение депутата убрать эту норму не находит у них поддержки.

«Последнее слово за комитетом по бюджету. Если предложения не принимаются, я в числе тех, кто против. Но боюсь моих коллег напористо и где-то жестко убедят. Тогда закон будет с «дырками», позволяющими играть всем гражданам и уходить от налогообложения казиношникам», — написал Дастан Бекешев.

Напомним, 11 мая Жогорку Кенеш в первом чтении одобрил законопроект о казино. Инициатива легализовать игорные заведения вызвала широкий общественный резонанс. Одни поддерживают ее, другие выступают против, в том числе духовенство. Президент Садыр Жапаров назвал критику возможного возобновления игорной деятельности в КР черным пиаром.