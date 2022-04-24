Определена стоимость хаджа-2022 для кыргызстанцев

Стоимость хаджа для граждан Кыргызстана в 2022 году составит около $4,5 тысячи. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман Кыргызстана.

По ее данным, в ДУМК не исключают, что стоимость паломничества может измениться. Все будет зависеть от условий заключенных договоров с транспортными и авиакомпаниями, гостиницами, точками общественного питания и другими организациями, которые предоставят кыргызстанцам услуги в рамках организации хаджа.

В муфтияте отметили, что желающие отправиться к святым местам Мекки и Медины должны сдать деньги с 25 по 30 апреля.

Кыргызстанским паломникам в этом году выделено 2 тысячи 766 мест. Квоту определили власти Саудовской Аравии.

ДУМК просит граждан, которые зарегистрированы в электронном списке муфтията для совершения хаджа, заранее пройти вакцинацию.

По данным ДУМК, сегодня в электронной очереди для совершения хаджа зарегистрировано около 6 тысяч кыргызстанцев. Ранее он сообщал, что в 2020-м всего на хадж было зарегистрировано 9 тысяч 586 человек. Из них только 2 тысячи 488 паломников написали заявления на возврат денег.