«Эдельвейс». Как сегодня выглядит единственная муниципальная горнолыжная база

Для людей, не увлеченных лыжами и сноубордом, это может стать большим открытием, но у мэрии Бишкека есть своя горнолыжная база. «Эдельвейс», так она называется, находится в урочище Оруу-Сай. Это чуть больше часа езды от центра столицы. Но больше восьми лет база заброшена.

Фото 24.kg. Дорога ведущая к горнолыжной базе

На «Эдельвейс» одна дорога. Осилить горный серпантин могут только внедорожники. Особенно тяжело дается последняя треть пути. Там, где через реку были два моста, лет пятнадцать назад сошел сель. Огромные валуны не оставили от них и следа.

Фото 24.kg. На этом месте когда-то был мост

Во многом это ЧП и послужило причиной «консервации» базы. Дорогу год от года размывало, добираться по ней становилось все сложнее. Городские власти тех лет, в конечном счете, решили, что для жизни столицы горнолыжная база — объект не первостепенный, и на «Эдельвейсе» поставили крест. Еще несколько лет объект работал на голом энтузиазме влюбленных в горы людей.

Фото 24.kg. Вывеска на въезде

Табличка с названием базы и порядком выцветший знак «проезд закрыт» — первое, что бросается в глаза, когда мы оказываемся на месте. Ничего хорошего она не сулит.

Фото 24.kg. Общий вид на базу «Эдельвейс»

«Эдельвейс» расположен на высоте 2 тысячи 200 метров над уровнем моря. Территория базы — чуть больше гектара земли. Справа от въезда подъемник, уходящий вверх по склону на полтора километра. Высшая точка базы — 2 тысячи 500 метров .







Удивительно, но канатную дорогу сохранили от охотников за металлоломом. Целы не только конструкции, но и тросы. В некоторых местах они выглядят так, словно по ним еще вчера поднимались на склон.

По левую руку от въезда на базу пять жилых домиков и вагончик-столовая. Судя по внешнему виду, непогода и время здорово их потрепали.











Впрочем, внутри они по-прежнему хранят своеобразный горный уют. Советские кровати, вешалки, холодильники и обогреватели. Минимальный набор, необходимый для быта горнолыжника.

Фото 24.kg. База по-прежнему подключена к электричеству

Что интересно, база не обесточена. К ней от сравнительно недавно обновленного энергетиками трансформатора по самодельным столбам тянутся провода. Выглядит это довольно сюрреалистично. Некая граница сегодняшнего и позабытого миров.

Фото 24.kg. Все, что осталось от грейдера

Здесь же, недалеко от трансформатора, словно останки древнего животного, лежат детали от грейдера. Когда-то он обслуживал базу, ровнял трассу и вычищал излишки снега.

Фото 24.kg. Сторож базы Александр Милайкин



А это Александр Милайкин и его супруга. Местные сторожа и старожилы. Во многом благодаря их стараниям базу не разворовали.

«Мы здесь пятнадцатый год. Последний раз «Эдельвейс» работал зимой 2013-го. Когда-то при мэрии Бишкека была детская секция горнолыжного спорта. Здесь проводили соревнования. Сюда съезжались спортсмены со всей республики, Казахстана и России. Теперь же иногда зимой покататься дикарями заезжают те, кто начинал отсюда спортивный путь», — говорит Александр Милайкин.

Фото 24.kg. Высшая точка базы - 2 тысячи 500 метров над уровнем моря

Управления физической культуры и спорта мэрии Бишкека сегодня продумывает варианты восстановления горнолыжной базы. Возглавляющий ее с лета прошлого года заслуженный тренер КР Нурлан Токоноев видит несколько вариантов.

«Необходимо восстановление дороги и мостов, чтобы это место стало доступным для горожан, ремонт сохранившейся канатной дороги и домиков. По нашим минимальным расчетам потребуется около 5 миллионов сомов», — говорит он.

Фото 24.kg. Нурлан Токоноев



Если в бюджете мэрии средств на восстановление базы не найдут, второй выход из ситуации — государственно-частное партнерство.

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«Можно привлечь инвестора, готового взять базу в аренду и вложиться в ее развитие. Мэрия могла бы, помимо арендной платы, сохранить за собой места для бесплатных занятий наших юных спортсменов и обеспечению их необходимым инвентарем», — заключает Нурлан Токоноев.

По его мнению, любой из вариантов восстановления «Эдельвейса» городу будет выгоден, так как позволит развивать в столице горнолыжный спорт. Пока эту сферу поддерживают энтузиасты, вынужденно тренирующие своих детей на частных склонах.