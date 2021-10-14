Facebook усилит защиту журналистов и активистов от травли в интернете

Facebook теперь будет считать активистов и журналистов «невольными» общественными деятелями и усилит защиту от преследований и издевательств, нацеленных на эти группы пользователей. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, компания меняет свой подход к преследованию журналистов и правозащитников, которые находятся в поле зрения общественности из-за своей работы.

Facebook также различает публичных и частных лиц с точки зрения защиты, которую обеспечивает при онлайн-обсуждениях: например, пользователям обычно разрешается призывать к смерти знаменитости в обсуждениях на платформе.

Компания отказалась предоставить список других вынужденных публичных фигур, но заявила, что они оцениваются в индивидуальном порядке.