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Общество

Информационную систему для поступления в вузы зарубежных стран модернизируют

Министерство образования и науки хочет модернизировать информационную систему для поступления в вузы зарубежных стран в рамках правительственных квот. Об этом сообщает портал государственных закупок.

По его данным, на эти цели ведомство планирует потратить 1 миллион 200 тысяч сомов. Цель информационной системы — трансформация процесса приема документов от абитуриентов в цифровой формат. 

В документе отмечается, что Министерство образования и науки ежегодно с декабря по май принимает и обрабатывает документы от граждан Кыргызстана, поступающих в зарубежные вузы в рамках межправительственных соглашений. И многие процессы происходят вручную. Сначала на сайте МОиН размещают информацию о начале приема документов, потом прием твердых копий документов и дальнейшее заполнение специалистов в едином документе Excel табличных форм на всех кандидатов. После чего всех претендентов оповещают о дате и месте проведения вступительных экзаменов при помощи электронных личных кабинетов и другими путями.

«В целях трансформации приема документов в цифровой формат министерство просит автоматизировать следующие процессы: возможность размещения на сайте объявлений о начале приема документов по той или иной программе; возможность прикрепления к объявлениям электронных документов и образцов в форматах PDF, Word, Excel, JPEG. Для участия в стипендиальных программах — регистрацию кандидатов на данной платформе путем создания личного кабинета (профиля) с заполнением обязательных полей», — отмечается в документе.

После создания профиля у студентов должна быть возможность участвовать в подаче заявок по активным программам. «Система приема заявок для каждой программы должна автоматически и самостоятельно закрываться для подачи заявок в соответствии с установленными сроками. При этом заявки кандидатов, прикрепивших не полный пакет документов, после окончания сроков приема должны автоматически отклоняться. Все введенные сведения должны собираться в одну большую базу данных с возможностью выгрузки информации в табличной форме в формате Excel с обязательной возможностью сортировки данных по маркерам, например, по полу, стране обучения, уровню образования (бакалавр, магистратура, докторантура и языковая стажировка), году поступления и другим», — говорится в техзадании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209681/
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