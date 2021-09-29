Я в чиновники пойду, или Как кыргызстанцу устроиться на госслужбу

Полиграф, тест на логику, компьютерное тестирование на знание законов. Чтобы попасть на государственную службу, нужно даже подтвердить уровень IQ. Новые правила действуют с прошлого года. Журналист 24.kg выяснил, как происходит отбор будущих чиновников.

Главное, чтобы человек был хороший

На государственные и муниципальные должности (от администрации президента до айыл окмоту) назначают из национального резерва, акимов районов и их заместителей — из регионального.

У тех, кто хочет связать свое будущее с государственной или муниципальной службой, есть несколько вариантов. Первый — испытать удачу, дождавшись открытого конкурса на замещение вакантных мест, заявку на участие в котором может подать любой желающий. Второй — зачислиться во внутренний, национальный или региональный резерв кадров. В этом случае кандидат-резервист получает возможность участвовать в закрытых, внутренних конкурсах.

«Чтобы стать резервистом, необходимо подать заявление и ряд документов: резюме, копии документов, подтверждающих основное и дополнительное образование, копию трудовой книжки, копии документов о присвоении ученой степени и ученого звания, если таковые есть, и копию паспорта», — объясняет начальник центра тестирования ГКС Гульнара Ибраева.

Фото 24.kg. Гульнара Ибраева

Если документы собраны правильно, то будущего резервиста допускают до компьютерного тестирования, включающего знание законодательства, психологический тест, IQ-тест и написание эссе.

«С 2008-го по 2020-й кандидатов проверяли только на знание законодательства. С прошлого года критерии увеличились. Например, был введен логический тест, который предполагает разностороннюю оценку личности. Одна из главных задач — понять, есть ли у человека способность к обучению, каков уровень его критического и системного мышления. Есть ли у него лидерские качества. Каков он как человек», — говорит Гульнара Ибраева.

Практика показывает, что половина претендентов отсеивается еще на этапе тестирования — не набирает необходимых баллов.

Тест формируется специальной компьютерной программой автоматически в момент, когда конкурсант нажимает кнопку запуска. Получить список правильных ответов заранее невозможно. Результат прохождения автоматически регистрируется и сохраняется в общей базе. Подделать его не получится.

Если тест пройден успешно, для этого нужно набрать хотя бы 70 баллов из 100, претендент проходит собеседование, и только после этого приказом его зачисляют в резерв.

Свои кабинеты компьютерного тестирования есть во всех областных представительствах Кадровой службы. Потенциальным резервистам необязательно приезжать для отбора в Бишкек.

Кресло, которое чиновники не любят

Наделенные хоть какой-то властью люди, не секрет, испытывают тягу к мягкой мебели. Удобное, а по возможности и роскошное кожаное кресло — неотъемлемый и желанный атрибут чиновника.

На первом этаже Государственной кадровой службы есть такое креслице, оказаться в котором для определенной части госуправленцев смерти подобно. Речь о полиграфе, больше известном как «детектор лжи».

Фото 24.kg. Кабинет тестирования на полиграфе

Проверку на нем проходят все без исключения претенденты на руководящие должности — начальники и их заместители. Обязателен он и для статс-секретарей. «Тест на лгуна» может проводиться и в рамках служебного расследования.

«Час времени уходит только на подготовку. Все исследование может длиться от трех до четырех часов. Вопросы задаются так, чтобы ответы на них были короткими и односложными — «да» или «нет». Например: «Вы употребляете наркотики?» или «На прошлой работе вы брали взятки?» Большинство на вопросы о коррупции отвечают отрицательно, но детектор не обманешь», — отмечает заведующий отделом управления человеческими ресурсами и делопроизводства ГКС Бакытбек Салыкбаев.

Специалист проработал полиграфистом шесть лет. Провел не одну сотню «разговоров по душам». Уверяет, что может вывести на чистую воду даже самого изворотливого собеседника.

«Для того чтобы раскрыть человека, существуют специальные методики: порядок вопросов и другие детали, раскрывать которые я не буду. Датчики фиксируют множество показателей — сердцебиение, артериальное давление, температуру», — говорит он.

Обмануть полиграф не получится. Испытуемому задают подготовительные, проверочные и контрольные вопросы. Любые сомнения в попытке потасовки — прямая дорога к пересдаче.

«Бывало, попадались те, кто, начитавшись советов в интернете, всячески пытались ввести полиграф в заблуждение. Поверьте, все эти уловки не работают. Хитрецов мы раскрываем еще на этапе подготовки к тесту», — уверяет опытный полиграфист.

Вопросов, как правило, не больше десяти. Спросить могут что угодно. Под запретом только тема личной жизни.

Итоги тестирования — это материалы для служебного пользования, не подлежащие публикации в открытых источниках.

Результаты прохождения полиграфа носят рекомендательный характер. Последнее слово все равно остается за проводящей конкурсный отбор комиссией.

Подавляющее большинство остаются «запасниками»

На сегодня в национальном резерве состоит 371 человек, 217 из них — кандидаты на высшие должности. В региональном резерве 321 человек. По словам главного специалиста службы Кымбат Уланбек кызы, процент назначения резервистов невелик.

«С начала года на госслужбу через резервную систему прошли семь человек, это лишь 10 процентов от общего количества назначений. Например, замминистра образования и науки был назначен из национального резерва», — подчеркивает она.

Фото 24.kg. В сейфе картотека тех, кто был зачислен в национальный резерв. В шкафу документы получивших отказ



В кабинете секретаря по кадровым резервам, к слову, есть очень любопытная деталь, наглядно показывающая процент тех, кому было отказано в заселение в резерв. В сейфе хранятся дела тех, кто прошел отбор, в шкафу — тех, кто его провалил.

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По словам специалистов, причина малого процента отобранных для госслужбы из резерва кадров кроется не в качестве кандидатов, а в том, что прежде госорганы не проявляли к ним большого интереса.

«Для сравнения, в прошлом году в национальном резерве кадров было лишь 42 человека. Сегодня идет большой рост заявок, видна заинтересованность молодых специалистов в участии в отборах, заметен и интерес со стороны госорганов», — уверяет главный специалист службы Кымбат Уланбек кызы.

Отметим, что зачисленные в резерв кандидаты находятся в нем не больше трех лет. Если за это время они не проходят на госслужбу, «запасников» исключают из списков. Попасть в них снова они смогут, лишь пройдя повторный отбор.