С цифровизацией намного легче. 29-летняя бишкекчанка о жизни в Китае

29-летняя Мээрзат Омуралиева из Бишкека живет в Китае. За несколько лет она смогла открыть свой бизнес в Поднебесной и привыкнуть к жесткой дисциплине. О своей жизни она рассказала 24.kg.

— Мээрзат, где вы родились и жили до переезда в КНР?

— Я родилась и выросла в Бишкеке. В Китай переехала в 2016 году и теперь живу в городе Иу провинции Чжэцзян.

— С какими проблемами вы столкнулись в чужой стране?

— В первую очередь языковой барьер. Я не учила китайский в Кыргызстане, у меня был хороший английский. Единственное, что могла проговорить на тот момент, — это фразу «Здравствуйте». Китайцы на английском почти не разговаривают, многие не понимают его. Люди свободно владеют иностранным языком в более крупных городах.

— Тяжело было учить язык?

— В Китае сразу поступила на языковые курсы. За год получила четвертый уровень из шести возможных по специальной шкале. После поступила в университет на специальность «Бизнес». Даже для иностранных студентов все лекции велись на китайском языке.

Иу называют торговым городом, здесь огромный рынок, и я тоже решила заняться бизнесом. Моя компания импортирует и экспортирует различные товары за границу.

— Что вас поразило в местных людях?

— Китайцы очень не похожи на кыргызстанцев. Если у нас люди прямо говорят то, что они от тебя хотят, то китайцы говорят долго. В диалоге может не быть сути. Наверное, это потому, что они больше философы. Иу — небольшой город, еще 20 лет назад он был поселком городского типа. Когда начал развиваться рынок, многие нашли себя в бизнесе, город стал развиваться. Удивляет, что люди от сельского хозяйства быстро перешли в бизнес.

Местные власти стараются дисциплинировать людей. Они объясняют определенные правила в картинках. Везде стоят камеры.

С 2020 года у нас мусор можно выбрасывать только в определенное время — утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00. Если ты нарушишь это правило, то тебя либо обратно отправят вместе с мусором, либо оштрафуют.

— К чему вы быстро привыкли, а к чему нет?

— В городе, где я живу, проблем с едой нет. Никогда не возникает вопрос, куда пригласить гостей. Здесь много ресторанов разных видов кухни — халал и европейские.

Вообще, мне нравится китайская еда, поэтому сразу привыкла к ней. Возможно, потому что в Бишкеке тоже много китайских ресторанов.

Быстро привыкла к удобствам. Все цифровизировано, жить с этим намного легче. Сразу по прилету мне установили определенные программы на телефоне.

Китайцы почти не пользуются наличными, для этого есть мобильный банкинг. Даже проезд в общественном транспорте мы оплачиваем по QR-коду.

Многое заказываю онлайн, доставка здесь очень дешевая.

В моем городе безопасно жить. Был момент, когда я вышла из дома, а дверь не захлопнулась. Пришел курьер с посылкой, он позвонил мне, сказал, что у меня открыта дверь, и ушел. Смотрю новости о Кыргызстане и понимаю, что спать там не очень безопасно.

— Чего больше всего вам не хватает в Китае?

— Больше всего я скучаю по натуральным продуктам — овощам и фруктам. В КНР этот вкус не чувствуется, возможно, потому что они выращены не так, как в нашей стране.