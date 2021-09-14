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Общество

В урочище Кырчын незаконно вырубили почти 15 кубометров тянь-шаньской ели

В урочище Кырчын вырубили 14,6 кубометра тянь-шаньской ели. Об этом сообщили в Госагентстве лесного хозяйства при Минсельхозе.

По его данным, факт обнаружили во время инспекции в урочище. В ведомстве добавили, что лесному хозяйству нанесен ущерб на 69 тысяч 47,76 сома.

Иссык-Кульскому лесхозу поручено передать материалы по незаконной заготовке древесины в правоохранительные органы, а также принять дисциплинарные меры в отношении лесника обхода Кичи-Аксуу Ананьевского лесничества М.Райымбекова вплоть до увольнения, а так как он признал свою вину — взыскать с него причиненный ущерб лесному хозяйству. «Кроме этого, Гослесагентство примет жесткие дисциплинарные меры в отношении директора Иссык-Кульского лесхоза, инженера охраны и защиты леса и лесничего Ананьевского лесничества», — добавили в ведомстве.

Для предотвращения незаконных заготовок древесины Гослесагентство отозвало все разрешительные документы на очистку леса от захламленности, выданной Иссык-Кульскому лесхозу, и поручило временно приостановить работы по заготовке древесины на территории государственного лесного фонда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207013/
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