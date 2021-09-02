Ушел из жизни заслуженный строитель и бывший министр ЖКХ Николай Васильченко

На 85-м году ушел из жизни видный государственный деятель, заслуженный строитель Кыргызской Республики, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Николай Васильченко. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

Фото из личного архива. Николай Николаевич Васильченко

Николай Николаевич родился 29 января 1937 года. В 1946 году вместе с родителями переехал из Восточно-Казахстанской области в город Токмак. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени В.В.Куйбышева, гидротехнический факультет. Был направлен во Фрунзенский ГЭСстрой, который строил ТЭЦ Бишкека. Николай Васильченко был мастером, прорабом и начальником участка на строительстве теплоэлектроцентрали.

Был одним из основателей панельного строительства в городе Фрунзе, участвовал в возведении плотин гидроэлектростанций Токтогульской, Курпсайской, Шамалдысайской и других. Заслуженный строитель Кыргызской Республики. В течение 9 лет был министром ЖКХ, в 1985 году избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и членом ЦК Компартии.

24.kg выражает соболезнования родным и близким.