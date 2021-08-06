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Общество
Сюжет: Противостояние на месторождениях

Митинг против разработки рудника. Дорогу Бишкек — Ош — Исфана открыли

Дорога Бишкек — Ош — Исфана открыта. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Баткенской области.

По его данным, полномочный представитель правительства в области Абдикарим Алимбаев встретился с собравшимися жителями и руководством силовых структур. По итогам переговоров протестующие открыли перекрытую ими трассу.

Полпред региона отметил, что в отношении задержанных активистов проводятся разбирательства в рамках закона.

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В ведомстве напомнили, что 3 августа у месторождения собрались 150 человек. Они не пропустили технику компании «Апрельское АZI» к месту разработки. 4 августа 40-50 местных жителей избили сотрудников и разбили стекло автомобиля компании. В результате четыре человека обратились в больницу. По факту возбуждено уголовное дело по незаконному перекрытию дороги и хулиганству.

 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203360/
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