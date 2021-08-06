Дорога Бишкек — Ош — Исфана открыта. Об этом 24.kg сообщили в полпредстве Баткенской области.

По его данным, полномочный представитель правительства в области Абдикарим Алимбаев встретился с собравшимися жителями и руководством силовых структур. По итогам переговоров протестующие открыли перекрытую ими трассу.

Полпред региона отметил, что в отношении задержанных активистов проводятся разбирательства в рамках закона.

Читайте по теме Митинг против разработки рудника. Сельчане обвиняют советника президента

В ведомстве напомнили, что 3 августа у месторождения собрались 150 человек. Они не пропустили технику компании «Апрельское АZI» к месту разработки. 4 августа 40-50 местных жителей избили сотрудников и разбили стекло автомобиля компании. В результате четыре человека обратились в больницу. По факту возбуждено уголовное дело по незаконному перекрытию дороги и хулиганству.