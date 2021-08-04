На кыргызско-таджикской границе началась спецоперация по борьбе с контрабандой

На кыргызско-таджикском участке госграницы проводится совместная специальная пограничная операция (ССПО) по противодействию контрабанде. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, руководство операцией осуществляет командование управления ПС ГКНБ по Баткенской области. В ССПО задействованы местные органы власти, подразделения правоохранительных и компетентных структур, дислоцированные в регионе.

В целях недопущения противоправной деятельности на госгранице в рамках операции будут проведены мероприятия, направленные на защиту экономических интересов страны.

Ранее пограничники Лейлекского пограничного отряда обнаружили шланг для перекачки ГСМ, пролегающий через кыргызско-таджикскую госграницу.