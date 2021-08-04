09:22
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Общество

На кыргызско-таджикской границе началась спецоперация по борьбе с контрабандой

На кыргызско-таджикском участке госграницы проводится совместная специальная пограничная операция (ССПО) по противодействию контрабанде. Об этом сообщили в Пограничной службе ГКНБ.

По ее данным, руководство операцией осуществляет командование управления ПС ГКНБ по Баткенской области. В ССПО задействованы местные органы власти, подразделения правоохранительных и компетентных структур, дислоцированные в регионе.

В целях недопущения противоправной деятельности на госгранице в рамках операции будут проведены мероприятия, направленные на защиту экономических интересов страны.

Ранее пограничники Лейлекского пограничного отряда обнаружили шланг для перекачки ГСМ, пролегающий через кыргызско-таджикскую госграницу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203074/
просмотров: 562
Версия для печати
Материалы по теме
Гражданин Кыргызстана пытался незаконно вывезти сушенный табак в Таджикистан
Погранслужба опровергла проведение незаконных проверок на границе с Узбекистаном
Три жительницы Узбекистана пытались незаконно пройти в Кыргызстан. Их задержали
Цикличный характер. На границе с Казахстаном снова скопились грузовые машины
Инцидент на границе. Жители РТ избили главу Ак-Сайского айыльного округа
Граждане Таджикистана закидали камнями машину чиновников Баткена
Кыргызстан и Таджикистан описали еще 40 километров границы
В парламенте призвали МВД не давить на дружинников, охраняющих границу в Баткене
Госстрой: В Баткене достроили 60 домов, разрушенных военными Таджикистана
На допрос вызваны сельчане, которые препятствовали контрабанде из Таджикистана
Популярные новости
Почему из&nbsp;домов бишкекчан исчезают тараканы, а&nbsp;лезут клопы, и&nbsp;причем тут деревья Почему из домов бишкекчан исчезают тараканы, а лезут клопы, и причем тут деревья
С&nbsp;1&nbsp;августа мигранты, желающие работать в&nbsp;РФ, будут сдавать экзамен по-новому С 1 августа мигранты, желающие работать в РФ, будут сдавать экзамен по-новому
Сыновья Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева позавтракали с&nbsp;Нурмагомедовым Сыновья Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева позавтракали с Нурмагомедовым
В&nbsp;реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население В реке Каракол поднялся уровень воды. Эвакуируют население
Бизнес
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в&nbsp;&laquo;Керемет Банк&raquo;! Нужен быстрый кредит без залога? Тогда вам в «Керемет Банк»!
4 августа, среда
09:15
Дело «Кумтора». Почему власть арестовывает выдуманных виновных, а не реальных? Дело «Кумтора». Почему власть арестовывает выдуманных в...
08:53
С заботой об экологии. В Кыргызстане будут расширять парк электромобилей
08:49
На кыргызско-таджикской границе началась спецоперация по борьбе с контрабандой
08:39
Определять стоимость приватизируемого жилья предлагается по-новому
08:30
Бусурманкул Абдибаит уулу стал новым чемпионом лиги Eagle FC в полулегком весе
3 августа, вторник
23:45
Самое дорогое телешоу. Объявлена дата премьеры сериала «Властелин колец»
23:22
Удар молнии в Останкинскую башню в Москве попал на видео