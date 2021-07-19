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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР изучают коллективный иммунитет к COVID. Кровь сдали около 10 тысяч человек

Итоги исследования уровня коллективного иммунитета к коронавирусу у кыргызстанцев пока еще не готовы. Об этом 24.kg сообщил руководитель Республиканского научно-практического центра контроля вирусных инфекций «Профилактическая медицина» Зуридин Нурматов.

По его словам, онлайн-заявку заполнили 13,6 тысячи человек, а сдали кровь 9,8 тысячи.

«Анализы проведены на базе нашей лаборатории, протоколы исследования отправляли в Санкт-Петербург. Это совместная работа. После того как там все проверили, в ночь с 17 на 18 июля они отправили гражданам их готовые результаты анализов», — сказал Зуридин Нурматов.

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«Мы определяли IgG-антитела к N-белку вируса SARS-CoV-2. При заполнении анкеты уточнялось, получали ли граждане российскую вакцину («Спутник V» или ЭпиВакКорону). Если да, то исследование их крови продолжится. «Спутник V» содержит S-белок. Поэтому даже если антитела выработаны после вакцинации, то тест-система не будет их показывать, поскольку мы определяем только антитела к N-белку. После дополнительного исследования результаты отправят на те же электронные адреса, которые люди указывали в анкетах», — добавил он.

Отметим, что один из пользователей Facebook написал, что его племянник зарегистрировался на тест, но кровь не сдавал. При этом он получил результат об очень высоком уровне антител. «Возможно, это была ошибка прививочных пунктов, человеческий фактор. Разберемся и все уточним. В первые дни такие случаи действительно были. Люди пришли, их зарегистрировали, но кровь они не сдали. Данные сейчас подчищаем», — пояснил Зуридин Нурматов.

Напомним, чтобы оценить уровень коллективного иммунитета к коронавирусу у кыргызстанцев, ученые провели исследование совместно со специалистами Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера. Кыргызстанцев с 28 июня по 2 июля приглашали на бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.

По словам специалистов, для стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавируса необходим коллективный иммунитет (у 70 процентов от общего населения).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201550/
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