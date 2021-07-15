Избиение мальчика на Иссык-Куле. Тренер отстранена от должности

Национальная федерация дзюдо Кыргызской Республики выражает крайнюю обеспокоенность в связи с избиением ребенка во время несанкционированных сборов в Иссык-Кульской области. С таким заявлением выступили представители федерации.

В соцсетях опубликовали сообщение, что тренер А.А. отстранена от деятельности в Федерации дзюдо.

«Ведется активное внутреннее расследование, по результатам которого все виновные будут наказаны. Разбирательства по данной ситуации взяты на полный контроль президентом Федерации дзюдо КР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федерация осуждает конфликты между тренерами, родителями и детьми, а тем более осуждает насилие в отношении детей.

«Данные сборы являлись несанкционированными, проводились тренером по самостоятельному решению и не имеют отношения к спортивным сборам, проводимым Национальной федерацией», — заметили там.

В федерации подчеркнули, что в связи со сложившийся ситуацией пересматриваются внутренние процессы Национальной федерации дзюдо КР для недопущения подобных вопиющих случаев в будущем.

Национальная федерация дзюдо КР приносит искренние извинения всем, кого затронул данный конфликт, а также выражает особую благодарность директору ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой и адвокату Индире Саутовой за помощь в выявлении подобных случаев и улучшения работы федерации.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.