18:43
USD 84.72
EUR 99.84
RUB 1.14
Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Избиение мальчика на Иссык-Куле. Тренер отстранена от должности

Национальная федерация дзюдо Кыргызской Республики выражает крайнюю обеспокоенность в связи с избиением ребенка во время несанкционированных сборов в Иссык-Кульской области. С таким заявлением выступили представители федерации.

В соцсетях опубликовали сообщение, что тренер А.А. отстранена от деятельности в Федерации дзюдо.

«Ведется активное внутреннее расследование, по результатам которого все виновные будут наказаны. Разбирательства по данной ситуации взяты на полный контроль президентом Федерации дзюдо КР», — говорится в сообщении.

Отмечается, что федерация осуждает конфликты между тренерами, родителями и детьми, а тем более осуждает насилие в отношении детей.

«Данные сборы являлись несанкционированными, проводились тренером по самостоятельному решению и не имеют отношения к спортивным сборам, проводимым Национальной федерацией», — заметили там.

В федерации подчеркнули, что в связи со сложившийся ситуацией пересматриваются внутренние процессы Национальной федерации дзюдо КР для недопущения подобных вопиющих случаев в будущем.

Национальная федерация дзюдо КР приносит искренние извинения всем, кого затронул данный конфликт, а также выражает особую благодарность директору ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубековой и адвокату Индире Саутовой за помощь в выявлении подобных случаев и улучшения работы федерации. 

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201284/
просмотров: 488
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Показания заявителя и свидетелей разнятся
Избиение ребенка на Иссык-Куле. ДУМК призывает к толерантности к другим религиям
На Иссык-Куле задержали членов ОПГ, вымогавших деньги у бизнесменов
«Гелендваген» на пляже. Водителя нашли и оштрафовали
Избиение ребенка на Иссык-Куле. Улукбек Марипов взял дело под личный контроль
Избиение ребенка на летних сборах. Правозащитники обратились к властям
На религиозной почве. Девятилетнего мальчика избили на спортивных сборах
В селе Бостери неизвестные на «Гелендвагене» разъезжают по пляжу
В Чолпон-Ате прошел фестиваль детского творчества «Менин мекеним — Кыргызстан»
Более 2 тысяч аварий выявлено на Иссык-Куле с начала турсезона
Популярные новости
Нападение на&nbsp;девушку в&nbsp;Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД Нападение на девушку в Бишкеке. Драчуном оказался экс-начальник управления МВД
Скандал в&nbsp;ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо
Неделя-24. Как &laquo;нашли&raquo; Орхана Инанды и&nbsp;угрозы Камчыбека Ташиева Неделя-24. Как «нашли» Орхана Инанды и угрозы Камчыбека Ташиева
Драка в&nbsp;Москве. Посольство Кыргызстана в&nbsp;РФ призывает не&nbsp;поддаваться провокациям Драка в Москве. Посольство Кыргызстана в РФ призывает не поддаваться провокациям
Бизнес
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; забота о&nbsp;близких в&nbsp;одном приложении «Мой О!» — забота о близких в одном приложении
&laquo;Керемет Банк&raquo;: финансовые показатели за&nbsp;I полугодие стабильно растут «Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут
15 июля, четверг
18:43
ФУГИ хочет отнять часть рынка «Сары-Озон». Собственники обратились к президенту ФУГИ хочет отнять часть рынка «Сары-Озон». Собственники...
18:30
16 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:15
В Центре общеврачебной практики Токмака отремонтировали инфекционное отделение
18:10
Председатель ВС КР Нургуль Бакирова обещает не вмешиваться в решения судов
18:07
Избиение мальчика на Иссык-Куле. Тренер отстранена от должности