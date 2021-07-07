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Общество

Больше полумиллиона льготных рецептов выписано в Кыргызстане с начала года

В Кыргызстане застрахованной категории населения с начала года было выписано больше полумиллиона льготных рецептов. Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.

«По оперативным данным, за 6 месяцев 2021 года выписано 586 тысяч 200 льготных рецептов ОМС застрахованной категории населения, где сумма возмещения аптекам, заключившим договор с Фондом ОМС, составила 130 миллионов сомов», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что по количеству выписанных рецептов первое место за Ошской областью — 29 процентов от общего количества и 32,2 миллиона сомов возмещения, на втором Бишкек — 17 процентов и 24 миллиона сомов, на третьем месте Джалал-Абадская область — 17 процентов, но 23,1 миллиона сомов возмещений.

В фонде также напомнили, что во всех регионах республики, кроме Нарынской и Баткенской областей, лекарства отпускаются по электронному рецепту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200118/
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