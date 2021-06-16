Вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева проинспектировала строительство спортшколы

Вице-мэр Виктория Мозгачева и начальник управления физической культуры и спорта мэрии Нурлан Токоноев проинспектировали строительство спортшколы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, строительство Спортивной детско-юношеской специализированной школы олимпийского резерва ведется в микрорайоне «Восток-5».

«Уже готов металлический каркас. В здании площадью более 200 тысяч квадратных метров будет три спортивных зала, раздевалки, офисные помещения и душевые. Территория будет благоустроена, проектом предусмотрены тротуары и площадки, выложенные брусчаткой, а также газоны», — отметили в мэрии.

Стоимость строительства более 50 миллионов сомов. Вице-мэр поручила подрядной компании «Бийик KG» в кратчайшие сроки завершить строительство объекта.