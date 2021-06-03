Потопы на Киркомстроме. Подрядчик уложил дренажную трубу

На сегодня подрядчик уже завершил укладку дренажной трубы через участок автодороги Бишкек — Ош в районе Киркомстрома. Об этом сообщили в Министерстве транспорта.
Отмечается, что продолжаются земляные работы для укладки асфальта и лотков. Всего с двух сторон автодороги будет уложено
«С местными органами власти достигнута договоренность, что отводимая лотками вода в дальнейшем будет уводиться через соответствующие дренажные каналы. Ожидается, что работы на участке дороги будут завершены до конца июля 2021 года», — говорится в сообщении.
Строительными работами и содержанием участка автодороги Бишкек — Кара-Балта занимается подрядная компания Сhina Railway № 5. После заключения дополнения к основному контракту участок автодороги протяженностью