Конкурс молодых пианистов состоится в Кыргызской национальной консерватории

В Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова завтра состоится открытие Первого республиканского конкурса молодых исполнителей «Жаңы муун» в номинации «Фортепиано». Об этом сообщили организаторы.
В открытии принимает участие Большой симфонический студенческий оркестр КНК. Главный дирижер — Медет Осмонов, солисты — заслуженная артистка КР Гульшан Конушева, Сапар Аманбаев, Анара Абдулина.
Конкурс проводится для поддержки одаренных музыкантов, а также для привлечения внимания общественности к необходимости сохранения художественного и культурного потенциала Кыргызстана.
В 2021 году состязание пройдет в номинации «Фортепиано» в двух возрастных группах: 14-18 лет и 19-25 лет.
Вход свободный.