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Общество

Конкурс молодых пианистов состоится в Кыргызской национальной консерватории

В Кыргызской национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова завтра состоится открытие Первого республиканского конкурса молодых исполнителей «Жаңы муун» в номинации «Фортепиано». Об этом сообщили организаторы.

В открытии принимает участие Большой симфонический студенческий оркестр КНК. Главный дирижер — Медет Осмонов, солисты — заслуженная артистка КР Гульшан Конушева, Сапар Аманбаев, Анара Абдулина.

Конкурс проводится для поддержки одаренных музыкантов, а также для привлечения внимания общественности к необходимости сохранения художественного и культурного потенциала Кыргызстана.

В 2021 году состязание пройдет в номинации «Фортепиано» в двух возрастных группах: 14-18 лет и 19-25 лет.

Вход свободный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196237/
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