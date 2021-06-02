Троллейбусы Бишкека продлили график работы. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, из-за забастовки водителей микроавтобусов Бишкекское троллейбусное управление продлило рабочий график столичных троллейбусов до 23.00.

В ближайшие дни троллейбусы будут курсировать с 5.40 до 23.00 по маршрутам:

№ 2 — «Мясокомбинат» — микрорайон «Аламедин-1»;

№ 4 — «Мясокомбинат» — «Кожзавод»;

№ 5 — «Тунгуч» — микрорайон «Джал»;

№ 6 — «8-й микрорайон — Западный автовокзал»;

№ 7 — Ошский рынок — микрорайон «Тунгуч»;

№ 8 — Восточный автовокзал — «Институт земледелия»;

№ 9 — «Институт земледелия — микрорайон «Аламедин-1»;

№ 10 — «завод Фрунзе — микрорайон «Асанбай»;

№ 11 — «Микрорайон «Асанбай» — Восточный автовокзал»;

№ 14 — «Микрорайон «Джал» — Киркомстром»;

№ 17 — «Кожзавод — микрорайон «Асанбай».

Сегодня на линиях для горожан работали 140 троллейбусов.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия сегодня внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.