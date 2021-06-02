20:49
USD 84.37
EUR 103.19
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Троллейбусы Бишкека продлили график работы

Троллейбусы Бишкека продлили график работы. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, из-за забастовки водителей микроавтобусов Бишкекское троллейбусное управление продлило рабочий график столичных троллейбусов до 23.00.

В ближайшие дни троллейбусы будут курсировать с 5.40 до 23.00 по маршрутам:

  • № 2 — «Мясокомбинат» — микрорайон «Аламедин-1»;
  • № 4 — «Мясокомбинат» — «Кожзавод»;
  • № 5 — «Тунгуч» — микрорайон «Джал»;
  • № 6 — «8-й микрорайон — Западный автовокзал»;
  • № 7 — Ошский рынок — микрорайон «Тунгуч»;
  • № 8 — Восточный автовокзал — «Институт земледелия»;
  • № 9 — «Институт земледелия — микрорайон «Аламедин-1»;
  • № 10 — «завод Фрунзе — микрорайон «Асанбай»;
  • № 11 — «Микрорайон «Асанбай» — Восточный автовокзал»;
  • № 14 — «Микрорайон «Джал» — Киркомстром»;
  • № 17 — «Кожзавод — микрорайон «Асанбай».

Сегодня на линиях для горожан работали 140 троллейбусов.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия сегодня внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196192/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке районные акимиаты организовали бесплатный подвоз горожан
Фирмы-перевозчики ведут переговоры с водителями маршруток
Тариф на проезд. В БГК рассказали порядок принятия постановления
Вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре
Забастовка маршруток. Как решить ситуацию? Опрос
Мэрия Бишкека vs перевозчики. Почему с комфортом горожане будут ездить не скоро
Забастовка маршруток. Милиционеры довозят до дома пожилых и женщин с детьми
Забастовка маршруток. Депутат Наталья Никитенко раскритиковала чиновников
Повышение тарифа на проезд. Мэрия Бишкека предлагает горкенешу созвать сессию
Забастовка. Мэрия Бишкека не знает, выйдут сегодня на линии маршрутки или нет
Популярные новости
Забастовка. В&nbsp;Бишкеке часть маршруточников сегодня не&nbsp;вышла на&nbsp;линии Забастовка. В Бишкеке часть маршруточников сегодня не вышла на линии
Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов Просто так. Экс-депутат парламента передал государству 100 миллионов сомов
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Бизнес
Сборную по&nbsp;футболу торжественно проводили в&nbsp;Японию на&nbsp;отборочные игры ЧМ-2022 Сборную по футболу торжественно проводили в Японию на отборочные игры ЧМ-2022
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с&nbsp;Днем защиты детей «Бакай Банк» поздравил воспитанников Чуйской школы-интерната с Днем защиты детей
MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области MegaCom оказал помощь больницам Баткенской области
ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и&nbsp;TV в&nbsp;ПОДАРОК! ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ 2.0. Домашний проводной интернет и TV в ПОДАРОК!
2 июня, среда
20:38
В Бишкеке жители нескольких домов могут остаться без горячей воды и отопления В Бишкеке жители нескольких домов могут остаться без го...
20:36
Троллейбусы Бишкека продлили график работы
20:14
Клинические испытания универсальной вакцины от гриппа начали в США
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:54
В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу на маршрутку упало дерево