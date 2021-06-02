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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

В Бишкеке районные акимиаты организовали бесплатный подвоз горожан

В Бишкеке акимиаты организовали бесплатный подвоз горожан. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, все транспортные средства разместили на своих авто таблички с маршрутом. В первую очередь добраться до дома помогают пожилым людям и женщинам с детьми.

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Кроме того, мэрия просит горожан-водителей не оставаться в стороне и помогать добраться до дома людям, у которых нет личного транспорта.

Сегодня утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия сегодня внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196190/
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