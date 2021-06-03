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Общество

За 2020 год Кыргызпатент выплатил авторам более 5 миллионов сомов

Государственное агентство интеллектуальной собственности и инноваций при кабинете министров выдало гонорары 505 авторам, исполнителям, правообладателям на общую сумму 5 миллионов 118 тысяч 184 сома. Об этом сообщили в ведомстве.

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Распределение авторского вознаграждения осуществлено автоматизированной программой «Гиперграф» за использование музыкальных и драматических произведений за 2020 год.

В ведомстве также ищут авторов, исполнителей, правообладателей, не получивших авторское вознаграждение за предыдущие годы.

Для получения гонорара авторам, исполнителям и наследникам необходимо обратиться в Кыргызпатент, заключить договор.

По вопросам заключения договора и выплаты гонораров обращайтесь по телефонам 681554, 680086.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196181/
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