В столичных троллейбусах появились мониторы

Бишкекские троллейбусы оснащены информационными мониторами. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мониторы установлены в 130 троллейбусах, они ударозащитные с цельнометаллическим корпусом и диагональю 19 дюймов.

«На экранах будут транслироваться ролики о жизни города, напоминание правил предосторожности во время пандемии, а также информация о маршрутах троллейбусов», — отметили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в Бишкеке сегодня работает 1 тысяча 53 единицы общественного транспорта, из них 125 троллейбусов, 88 автобусов и 840 микроавтобусов.