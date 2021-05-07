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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. «Спутник V» заканчивается в Бишкеке

Российскую вакцину «Спутник V» можно получить людям младше 65 лет при наличии хронических заболеваний. Об этом 24.kg сообщили в центре иммунопрофилактики бишкекского ЦГСЭН.

По их словам, российский препарат уже заканчивается по всем столичным центрам семейной медицины. Всего на город выдавали 6,8 тысячи доз. Сейчас ждут вторую партию.

Отметим, что «Спутник V» ставили исключительно людям старше 65 лет. Накануне экс-советник мэра Гуля Алмамбетова написала в Twitter, что бывший градоначальник Азиз Суракматов получил российскую вакцину. В прививочном пункте им якобы предложили на выбор китайский и российский препараты.

В центре иммунопрофилактики не смогли прокомментировать этот случай.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193189/
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