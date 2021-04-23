Министр образования прочитал книгу слепым и слабовидящим детям

Министерство образования и науки запустило акцию «Читаем детям», приуроченную ко Всемирному дню книги и авторского права. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, целью акции является популяризация и поддержка активного чтения художественной литературы среди детей, а также развитие и закрепление навыков чтения учащихся общеобразовательных организаций.
В акции принял участие Алмазбек Бейшеналиев. Он посетил Специальную общеобразовательную школу-интернат для слепых и слабовидящих детей и пообщался с коллективом учебного заведения.
Глава Минобразования прочитал детям — воспитанникам школы-интерната сказку «Таттуу алма» («Вкусное яблоко») и подарил рюкзак с детской литературой и ноутбук.
Отмечается, что в рамках акции при поддержке проекта USAID «Окуу керемет!» детям будут переданы рюкзаки с детской литературой и около 400 книг.