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Общество

Смерть ученицы. В скорой прокомментировали вызов (обновлено)

В Центре экстренной медицины пожаловались на нехватку машин скорой помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора по оперативной работе ЦЭМ Болотбек Абдылдаев.

По его словам, бригада медиков выезжала и даже доехала до улицы Ленинградской. Однако из школы позвонили и сообщили, что мать не дождалась и сама повезла ребенка.

Он посетовал, что согласно приказу, на 10 тысяч человек предусмотрена всего одна карета скорой помощи.

«У нас в Бишкеке живет больше миллиона человек. Нужно 120 машин. У нас работает только 39. В них три взрослые реанимационные бригады и одна детская», — рассказал Болотбек Абдылдаев.

Отметим, 11 марта потерявшая сознание во время урока ученица школы № 87 Бишкека умерла в больнице. Мать требует уволить директора, учителя и медсестру школы за неоказание первой помощи подростку.

В день происшествия администрация школы позвонила врачам скорой четыре раза. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191285/
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