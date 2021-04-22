Кража и порча картин Музея ИЗО. Дело Юристанбека Шыгаева прекратили

Уголовное дело в отношении экс-директора Музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Юристанбека Шыгаева прекращено. Такое решение вынес Первомайский районный суд Бишкека.

По версии следствия, Юристанбек Шыгаев, являясь директором музея, злоупотребил должностным положением.

В декабре 2013 года без письменного приказа Минкультуры и согласования с главным хранителем обвиняемый дал указание бывшему заместителю директора музея изъять из постоянной экспозиции русской живописи две картины для создания их копий методом сканирования.

Отметим, что речь идет о полотне кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», а также работе Николая Ге «Портрет Бакунина».

«В нарушение закона без соблюдения процедур, не приняв соответствующие меры по хранению музейных предметов, при процедуре сканирования на принтере Юристанбек Шыгаев повредил подлинники картин. Красочные слои картин были повреждены до холста. В начале января 2014 года после кражи работы Ивана Айвазовского «Морской пейзаж в Крыму» в музее назначили проверку по выявлению подлинности имеющихся в наличии картин. Юристанбек Шыгаев для того, чтобы избежать неблагоприятные последствия, отреставрировал картину «Портрет Бакунина», а картина «Лошадь с собакой» так и осталась испорченной», — сообщается в документе.

В решении суда указывается, что для определения нанесенного ущерба Минкультуры направило запрос в Санкт-Петербургский институт живописи. Стоимость порчи имущества составила 672 тысячи сомов.

Юристанбек Шыгаев причиненный ущерб возместил. Он внес 672 тысячи сомов на счет ГКНБ. В связи с этим адвокат ходатайствовал перед судом, чтобы дело прекратили. Гособвинение поддержало прошение юриста. Судья Салтанат Есенкулова вынесла решение в пользу обвиняемого. Дело прекращено с формулировкой «в связи с истечением срока давности».

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Напомним, при Шыгаеве из музея ИЗО пропало несколько картин. Стало известно, что бывший директор забрал два подлинника конца XIX века, подаренных в советское время Третьяковской галереей и Пушкинским музеем.

Полотна — одно кисти Николая Сверчкова «Лошадь с собакой», другое — портрет Бакунина — не имеют цены и являются достоянием нации и государственной собственностью. При сканировании Шыгаев повредил их.

После этого была создана комиссия для проверки всех экспонатов музея, которая выявила факт подмены двух музейных оригиналов специально изготовленными копиями. Речь идет о произведениях Андрея Мыльникова «Сон» и Евсея Моисеенко «Ольга».

Пропажей полотен занимался ГКНБ. Один из сотрудников весной 2019 года стал вымогать взятку у Юристанбека Шыгаева. На него завели уголовное дело, но он отделался лишь испугом. Чем закончилась проверка ГКНБ в музее, до сих пор неизвестно.