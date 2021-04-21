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Общество

В Горно-Алтайске состоялась премьера спектакля по роману Чингиза Айтматова

В Национальном драматическом театре имени Кучияк в Горно-Алтайске состоялась премьера спектакля «Кабай» («Колыбель») по мотивам романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». Об этом сообщается на сайте театра.

Спектакль шел на алтайском языке с синхронным переводом на русский.

«Это спектакль о личной ответственности, о том, что каждый из нас творит историю, цепочка событий, вытекающих одна из другой. Наша память словно пуповина, связывающая прошлое и настоящее. Премьеры прошли на высоком эмоциональном подъеме, зрители не смогли сдержать слез», — говорится в сообщении.

Режиссером-постановщиком спектакля стал заслуженный деятель искусств Калмыкии Баатр Колаев, художник-постановщик — заслуженный художник России Валерий Тебеков, композитор — Азулай Тадинов. Перевод на алтайский язык осуществил заслуженный работник культуры Республики Алтай Николай Багыров.

Следующий показ состоится 25 апреля.

Национальный драматический театр имени Кучияк занимает одно из ведущих мест в развитии художественной культуры Республики Алтай. Театр играет огромную роль в развитии алтайского языка, национальной драматургии. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190933/
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