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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 20 апреля облачно, вечером дождь. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 13 часов 35 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.54. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 13, жилмассив «Ак-Босого», отрезки улиц Тоголока Молдо, Кулиева, Полевой, Саадаева, Кокчетавской;
  • 9.30-17.00 — 4-й микрорайон, 30-35, жилмассивы «Салам-Алик», «Чон-Арык» (улица Кожобергенова), «Арча-Бешик», отрезки улиц Эртайлак, Шербет, Кара-Кужур, Арча-1, Кривоносова, Алты-Тутун, Ганди, Эркин-Сай, Манаса, Осипенко, Тюменской, БЧК, Баялинова, Кызыл-Алма;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Ынтымак», отрезки улиц Азия, Туура.

  • 19-21 апреля — район, ограниченный улицами Путепроводной, Виноградной, Ауэзова, ВБЧК, микрорайон «Тунгуч».

Холодной воды не будет:

  • 9.00-22.00 — в районах, ограниченных улицей Садыгалиева, БЧК (Пригородное), рекой Ала-Арчой и линией железной дороги; улицами Волковой, Кустанайской, Садыгалиева и БЧК; в жилых районах «Кызыл-Аскер», «110-й квартал», микрорайон «Достук».

Горячей воды не будет:

  • 21-24 апреля — в частном секторе Бишкека.

У кого намечается той

Бактыбек Абдиев

Родился 20 апреля 1970 года в селе Кочкор. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Вступил в силу Договор о коллективной безопасности стран СНГ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых страны-участницы отдают политическим средствам».

Начало ОДКБ положено 15 мая 1992 года подписанием Договора о коллективной безопасности в Ташкенте (РУз) главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

В 1993-м к ОДКБ присоединились Азербайджан, Беларусь и Грузия. Впоследствии Азербайджан, Грузия и Узбекистан покинули ряды организации. На момент вступления договора в силу в 1994 году ОДКБ насчитывала девять членов. Сейчас их шесть.

Люди, которые меняли мир

Умер военнослужащий Чынтемир Осмонов

Советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, наводчик миномета 44-го гвардейского стрелкового полка родился 5 мая 1923 года в селе Курбу Иссык-Кульской области. В сентябре 1942-го призван в Красную армию Тюпским райвоенкоматом. С марта 1943 года в действующей армии. В 1947-м демобилизован.

В 1990 году имя героя войны присвоено восьмилетней школе села Курбу Ак-Суйского района.

Скончался 20 апреля 1987-го.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Куда сходить

Культура
  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190675/
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