23:57
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество

Трое детей-сирот получили земельные участки в Таласской области

Трое детей-сирот в Таласской области получили земельные участки для строительства жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно законодательству, вне очереди жилье или земельные участки предоставляют детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

Круглым сиротам К. уулу А. и М. Б. выделили земельные участки по 6 соток для строительства домов. Прокуратура Манасского района на имя главы Уч-Коргонской сельской управы также внесла предписание, и несовершеннолетнему Д. А. тоже выделили землю.

В скором времени им выдадут документы на участки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190664/
просмотров: 150
Версия для печати
Материалы по теме
Прокуратура Джети-Огузского района помогла получить жилье инвалиду II группы
Более 800 запросов на выделение земли поступило в мэрию Бишкека с начала года
Двое детей-сирот получили земельные участки в Тонском районе
В Токмаке несовершеннолетние сестры-сироты получили квартиру
Незаконно выданные пастбища в Таласской области вернули государству
Незаконно выданный участок на Иссык-Куле прокуратура вернула государству
Директор и сотрудник филиала ГУ «Кадастр» незаконно отдали участок частному лицу
Обвиняемого в вымогательстве взятки помощника прокурора оправдали
Выявлен факт незаконного вмешательства налоговиков в работу предпринимателя
Незаконно выданный участок в городе Ош прокуратура вернула государству
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Бизнес
Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и&nbsp;обмена данными Корпоративная связь MegaCom: новейшие технологии общения и обмена данными
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека «Газпром Кыргызстан» проведет инвентаризацию абонентов частного сектора Бишкека
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
19 апреля, понедельник
23:53
На Марсе взлетел первый вертолет На Марсе взлетел первый вертолет
23:32
На мини-Арбате в «Востоке-5» установили макеты Эйфелевой башни и Биг-Бена
23:12
Трое детей-сирот получили земельные участки в Таласской области
22:50
В Ошском музее изобразительных искусств откроется выставка «Живопись. Керамика»
22:35
В Бишкеке после ремонта открыли для проезда улицу Шевченко