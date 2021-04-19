Трое детей-сирот получили земельные участки в Таласской области

Трое детей-сирот в Таласской области получили земельные участки для строительства жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно законодательству, вне очереди жилье или земельные участки предоставляют детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

Круглым сиротам К. уулу А. и М. Б. выделили земельные участки по 6 соток для строительства домов. Прокуратура Манасского района на имя главы Уч-Коргонской сельской управы также внесла предписание, и несовершеннолетнему Д. А. тоже выделили землю.

В скором времени им выдадут документы на участки.