Авто с абхазскими номерами. В правительстве предлагают создать комиссию

Представители правительства вышли к митингующим владельцам автомобилей с абхазскими номерными знаками.

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Чиновники предложили гражданам создать комиссию в составе сотрудников кабмина и недовольных владельцев авто, чтобы решить вопросы в рамках закона.

Однако протестующие требуют у властей прямо сейчас выпустить со штрафстоянки примерно 40 машин с абхазскими номерами. Они не собираются уходить, пока их требования не выполнят.

Представители кабмина еще раз подчеркнули, что освободить машины из-под ареста не получится — не позволяет закон.

Напомним, около 100 человек снова вышли на акцию протеста. Они держат плакаты с требованиями решить их проблемы. Протестующие также обращаются к президенту Садыру Жапарову.

Ранее в ГТС рассказали, что в действиях отдельных лиц, организовавших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС в КР транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии в целях незаконного эксплуатирования на территории республики без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учет, есть состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом КР. Транспортное средство подлежит помещению в зоны таможенного контроля, а именно на склады временного хранения.