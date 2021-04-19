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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Эмиля Жамгырчиева. Потерпевший рассказал, как передавал взятку чиновникам

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-замруководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

Потерпевший Эмир Эмильканов рассказал, что он почти 10 лет является частным предпринимателем. С Бакытбеком Калмуратовым знаком давно.

«В 2018 году мне позвонил друг Белек Ниязов, сказал, что в Балыкчи задержан товар. После этого меня вызвали в ГСБЭП. Так как я с Бакытбеком Калмуратовым дружил, обратился к нему. Он сказал, что решит этот вопрос. Через некоторое время Калмуратов сказал, что вопрос решился, неси $50 тысяч. Я с партнерами согласился. Мы принесли деньги в здание правительства», — сказал Эмирбек Эмильканов.

Он добавил, что в кабинете Калмуратова лично пересчитал деньги.

«Бакытбек Калмуратов сказал, что должен приехать Эмиль Жамгырчиев. В течение 20 минут мы ждали его в другом кабинете — помощника Мухаммедкалыя Абылгазиева. Через некоторое время меня вызвали в ГСБЭП, сказали, что дело передано в суд. Меня приговорили к двум годам лишения свободы. Жамгырчиев обещал решить вопрос», — сказал Эмирбек Эмильканов.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190609/
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