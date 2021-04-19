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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Мигранты-кыргызстанцы выступили против передачи отдельных участков Узбекистану

Кыргызские мигранты в Москве провели собрание и заявили, что они против передачи земель и водохранилищ Узбекистану. Об этом 24.kg сообщили участники встречи.

По их словам, организаторами выступили представители партии «Бутун Кыргызстан» и гражданские активисты. Мигранты выразили поддержку жителям села Ынтымак айыльного округа Савай Кара-Суйского района, которые уже больше 10 дней митингуют против передачи 50 гектаров земли Узбекистану.

«Выступающие отметили, что при решении вопросов границы с Узбекистаном не учтены интересы некоторых районов. ГКНБ не может решать без согласия народа. В Москве очень много жителей из приграничных районов, которые надеются вернуться на свою родину. Поэтому мы требуем от властей сохранить наши земли и воду», — сообщили мигранты.

Ранее глава межправительственной комиссии по делимитации и демаркации отдельных участков госграницы Камчыбек Ташиев заявил, что готов лично разъяснять каждому о договоренностях, достигнутых с официальным Ташкентом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190603/
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