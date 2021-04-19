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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Эмиля Жамгырчиева. Обвиняемые не признают вину

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-замрукаппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

В ходе заседания суд установил личность обвиняемых.

Прокурор Тамара Тилекеева зачитала обвинительный акт.

Эмиль Жамгырчиев и Бакытбек Калмуратов заявили, что свою вину не признают.

Напомним, что их задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды.

В феврале 2021 года Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190597/
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