Дело Эмиля Жамгырчиева. Обвиняемые не признают вину

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-замрукаппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

В ходе заседания суд установил личность обвиняемых.

Прокурор Тамара Тилекеева зачитала обвинительный акт.

Эмиль Жамгырчиев и Бакытбек Калмуратов заявили, что свою вину не признают.

Напомним, что их задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды.

В феврале 2021 года Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест.