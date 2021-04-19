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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело Эмиля Жамгырчиева. Адвокат подсудимого просит удалить журналистов из зала

В Первомайском районном суде Бишкека рассматривается уголовное дело в отношении экс-замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева и экс-замруководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова.

В ходе заседания адвокат второго обвиняемого Айбек Сыдыков просил удалить из зала суда лиц, не имеющих отношения к уголовному делу.

По его словам, присутствующие представители прессы не являются участниками разбирательства, родственниками или друзьями обвиняемых или потерпевшего.

Судья Мирлан Термечиков отказал в удовлетворении ходатайства адвокату.

«Судебное разбирательство проходит открыто. Закрытое судебное заседание проводится в случае, если дело носит гриф «Секретно», а также в случае, если оно касается половой неприкосновенности. В этом деле нет государственной или военной тайны», — сказал Мирлан Термечиков.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021-го Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190593/
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