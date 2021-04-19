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Общество

В городе Ош строят еще три детсада: два из них откроют летом

В Оше в середине года сдадут в эксплуатацию еще два детских сада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

мэрии южной столицы
Фото мэрии южной столицы. Строительство детсада в Оше

По ее данным, вице-мэр города Жасур Азимов проверил строящиеся объекты. Он посетил три детсада — № 30 «Айданек» на 100 мест, детский сад в МТУ «Туран» на 120 мест и дошкольное учреждение в селе Арек Жапалакской управы сел на 120 мест. Согласно планам, два из них в середине года откроют.

Чиновник также ознакомился с реконструкцией берегов реки Ак-Буура, где в рамках первого этапа работ проводятся комплексные мероприятия по очистке берегов от мусора и берегоукрепительные работы.

Ранее сообщалось, что в микрорайоне «Юго-Восток» открылся детский сад на 120 мест, где родители могут наблюдать за своими детьми из дома по видеосвязи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190557/
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