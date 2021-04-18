09:39
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество

Неделя-24. Дело о государственной измене, и освобождение Райымбека Матраимова

Давно в Кыргызстане не было шпионских страстей. Но ГКНБ исправил положение — за государственную измену задержали двух граждан. Одним из них оказался политолог Марат Казакпаев, вторым — экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. Марата Казакпаева заключили в СИЗО ГКНБ на один месяц. Уголовное дело засекречено. О том, на какую страну работали задержанные, также не сообщают.

Зато уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова прекратили. Его отпустили. Он добровольно передал государству квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.

Читайте по теме
Освобождение Райымбека Матраимова: реакция пользователей соцсетей

Райымбека Матраимова задержали в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов. Основанием для начала досудебного производства явились материалы журналистского расследования «Азаттык Медиа». Но следствие не нашло у Матраимова и членов его семьи активов за рубежом.

В ГКНБ заявили, что факты, приведенные в материалах журналистов, не нашли подтверждения. Правда, бывший таможенник больше месяца вместо СИЗО пролежал в частной клинике. 

В Первомайском районном суде Бишкека закончили рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Прокуроры отказались от поддержания обвинения. В итоге Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов оправданы за отсутствием состава преступления. В 2017-м их приговорили к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. Верховный суд направил уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 21 августа 2019-го.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Новая Конституция Кыргызстана. Как изменится наша жизнь

Референдум по проекту новой Конституции состоялся. Документ одобрило большинство избирателей. Это значит, что теперь жизнь в Кыргызстане будет другой. Основной закон страны претерпел 81 поправку. По сути это новая Конституция. Редакция 24.kg собрала самое важное о том, что нас ждет впереди.

Почему кыргызстанцы на референдумы не ходят

В Кыргызстане прошел референдум по проекту новой Конституции. Данные показывают, что судьбу страны решили около 1 миллиона человек, или чуть более четверти избирателей. Редакция 24.kg проанализировала данные о проводившихся в независимом Кыргызстане референдумах.

Коллективный портрет Бишкекского горкенеша

По предварительным данным ЦИК, в Бишкекский городской кенеш проходят шесть политических партий. Победители пока не готовы озвучить имена тех, кто будет заседать в БГК в ближайшие четыре года. Они ждут официальных данных, и, видимо, после этого в штабах начнется битва за мандаты. Дата-отдел 24.kg изучил списки возможных обладателей мандатов, чтобы получить портрет типичного депутата столичного кенеша.

Горькое послевкусие выборов

11 апреля в Кыргызстане состоялись местные выборы в 28 городах и 420 аймаках. Внимание общественности по традиции было приковано к борьбе за депутатские мандаты в Бишкеке и Оше. Политорганизации, не прошедшие избирательный порог, заявляют, что гонка была нечестной. Они обвиняют конкурентов в подкупе и применении административного ресурса. Подробнее — «Местные выборы. Как нам избавиться от порочного подкупа избирателей».

За политику предложили отвечать

Министерство внутренних дел вносит ряд поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно инициативе МВД и предложенной ведомством поправке, если ее одобрят в Жогорку Кенеше, экстремистская деятельность будет сопряжена с возбуждением национальной, этнической, расовой и теперь политической розни. Юристы и политологи назвали поправку опасной и потребовали исключить ее из пакета. Подробнее — «Политическая рознь. Когда очередная власть опять нетерпима к критике».

Шпионаж и государственная измена

Статья Уголовного кодекса «Государственная измена», к счастью, настолько редко применяется на практике, что каждый случай, о котором узнают СМИ, становится резонансным. Юристы отмечают, что по сути статьи «Шпионаж» и «Госизмена» аналогичны. Отличие лишь с том, что шпионами по УК признают иностранцев. 24.kg напоминает, на кого в Кыргызстане возбуждали уголовные дела за столь тяжкие преступления.

Как вернуться к жизни после COVID-19

Многие кыргызстанцы, перенесшие коронавирус, жалуются на быструю утомляемость, чувство усталости и отсутствие энергии. Одной из причин, по словам медиков, может быть постковидный синдром. Что это такое и как быстрее восстановиться после болезни, 24.kg рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава, профессор Талант Сооронбаев.

Знахарство на уровне Минздрава

В Кыргызстане для лечения коронавирусной инфекции в больницах решили применять ядовитый иссык-кульский корень. При этом непонятное средство не прошло ни регистрацию, ни клинических испытаний. Люди в шоке, ведь иссык-кульский корень — это смертельно опасное растение. Рецепт «чудотворного отвара» предложил президент страны Садыр Жапаров. Если верить его друзьям, то от COVID-19 будущий глава государства вылечился на зоне, где отбывал наказание по политическим обвинениям. Подробнее — «Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова».

Какие ошибки совершают власти в озеленении Бишкека

Столичная мэрия регулярно отчитывается по высаженным деревьям и строительству новых парков. Но чтобы все труды не пошли насмарку и Бишкек не превратился в пустыню, необходимо разработать перспективный план озеленения города. О том, что это такое, 24.kg рассказал исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

Лидер кыргызской диаспоры о Москве, грузе 200 и тоске по родине

Взлеты, падения, победы и поражения... Никто о жизни мигрантов в России не знает так хорошо, как общественный деятель, лидер кыргызской диаспоры в Москве Улан Кошматов. В столице РФ он живет 17 лет, кроме ведения бизнеса, помогает мигрантам, был помощником представителя МВД в России, общественным помощником, представителем Госслужбы миграции. О трудных буднях кыргызстанцев в Москве Улан Кошматов рассказал в интервью 24.kg.

Теплицы в Кыргызстане. Почему местная продукция неконкурентна

Бум строительства теплиц в Кыргызстане начался после 2010 года. Сегодня по республике их более 2,5 тысячи. Однако все непросто — в то время, когда одна часть объектов только строится, другая уже простаивает или закрылась. Подробнее о ситуации в материале 24.kg.

Красота Кыргызстана глазами читателей

В Кыргызстане, наконец-то, установилась настоящая весенняя погода. И многие кыргызстанцы наверняка с большим удовольствием выбираются из городов на природу. Из их поездок мы и создаем наши виртуальные путешествия по республике — «Мгновения жизни. Зимняя Иссык-Ата и река Нарын».

Как школьнику не ошибиться с выбором профессии

Совсем скоро выпускникам школ предстоит поступление в высшие учебные заведения. Несомненно, кто-то определился с желаемым направлением, а кто-то еще в раздумьях. Выбрать профессию в 16-17 лет нелегко. Чем руководствоваться, чтобы потом не пожалеть? Советы для абитуриентов гендиректора ОсОО HappyJob Бурулкан Молдобековой выслушало 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190496/
просмотров: 378
Версия для печати
Материалы по теме
Неделя-24. Убийство Айзады, коронавирус и местные выборы
Неделя-24. Коронавирус наступает, а у нас выборы и референдум
Неделя-24. Вакцинация от коронавируса и споры вокруг Конституции
Неделя-24. Заговорили о третьей волне COVID, и как будут выбирать нового муфтия
Неделя-24. Парламент одобрил референдум, и как лечат «элитных» арестантов
Неделя-24. Позор Жогорку Кенеша, и как Кыргызстан стал «несвободной» страной
Неделя-24. Президент съездил к Путину, а Матраимов перебрался из СИЗО в клинику
Неделя-24. Очередное задержание Матраимова и отступление коронавируса
Неделя-24. Скандалы с мэрией и ДУМК и самый быстрый суд по коррупции
Неделя-24. В Кыргызстане очередной премьер, и когда начнут вакцинацию от COVID
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Бизнес
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
Хаб для цифровых кочевников. В&nbsp;Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект Хаб для цифровых кочевников. В Бишкеке подписан крупный инвестиционный проект
18 апреля, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 18 апреля 1946 года Температурные рекорды. Самым теплым в Бишкеке было 18 а...
09:00
Неделя-24. Дело о государственной измене, и освобождение Райымбека Матраимова
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 апреля, суббота
21:08
На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Ситуация под контролем
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 апреля: дожди
19:00
Цифра дня. 13 тысячам 361 гражданину назначена пенсия с начала года
18:55
Иссык-кульский корень. Художница создала иллюстрации о лечении отваром
18:44
Альтернатива акониту. Ученые предлагают куркумин как средство от коронавируса