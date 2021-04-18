Неделя-24. Дело о государственной измене, и освобождение Райымбека Матраимова

Давно в Кыргызстане не было шпионских страстей. Но ГКНБ исправил положение — за государственную измену задержали двух граждан. Одним из них оказался политолог Марат Казакпаев, вторым — экс-глава казахской диаспоры в Кыргызстане Марат Токтоучиков. Марата Казакпаева заключили в СИЗО ГКНБ на один месяц. Уголовное дело засекречено. О том, на какую страну работали задержанные, также не сообщают.

Зато уголовное дело в отношении экс-заместителя председателя таможни Райымбека Матраимова прекратили. Его отпустили. Он добровольно передал государству квартиру общей площадью 232,3 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 миллионов сомов.

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Райымбека Матраимова задержали в рамках уголовного дела по факту легализации (отмывания) преступных доходов. Основанием для начала досудебного производства явились материалы журналистского расследования «Азаттык Медиа». Но следствие не нашло у Матраимова и членов его семьи активов за рубежом.

В ГКНБ заявили, что факты, приведенные в материалах журналистов, не нашли подтверждения. Правда, бывший таможенник больше месяца вместо СИЗО пролежал в частной клинике.

В Первомайском районном суде Бишкека закончили рассмотрение уголовного дела в отношении экс-депутата парламента Омурбека Текебаева и бывшего министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова. Прокуроры отказались от поддержания обвинения. В итоге Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов оправданы за отсутствием состава преступления . В 2017-м их приговорили к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. Верховный суд направил уголовное дело на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам 21 августа 2019-го.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Новая Конституция Кыргызстана. Как изменится наша жизнь

Референдум по проекту новой Конституции состоялся. Документ одобрило большинство избирателей. Это значит, что теперь жизнь в Кыргызстане будет другой. Основной закон страны претерпел 81 поправку. По сути это новая Конституция. Редакция 24.kg собрала самое важное о том, что нас ждет впереди.

Почему кыргызстанцы на референдумы не ходят

В Кыргызстане прошел референдум по проекту новой Конституции. Данные показывают, что судьбу страны решили около 1 миллиона человек, или чуть более четверти избирателей. Редакция 24.kg проанализировала данные о проводившихся в независимом Кыргызстане референдумах.

Коллективный портрет Бишкекского горкенеша

По предварительным данным ЦИК, в Бишкекский городской кенеш проходят шесть политических партий. Победители пока не готовы озвучить имена тех, кто будет заседать в БГК в ближайшие четыре года. Они ждут официальных данных, и, видимо, после этого в штабах начнется битва за мандаты. Дата-отдел 24.kg изучил списки возможных обладателей мандатов, чтобы получить портрет типичного депутата столичного кенеша.

Горькое послевкусие выборов

11 апреля в Кыргызстане состоялись местные выборы в 28 городах и 420 аймаках. Внимание общественности по традиции было приковано к борьбе за депутатские мандаты в Бишкеке и Оше. Политорганизации, не прошедшие избирательный порог, заявляют, что гонка была нечестной. Они обвиняют конкурентов в подкупе и применении административного ресурса. Подробнее — «Местные выборы. Как нам избавиться от порочного подкупа избирателей».

За политику предложили отвечать

Министерство внутренних дел вносит ряд поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Согласно инициативе МВД и предложенной ведомством поправке, если ее одобрят в Жогорку Кенеше, экстремистская деятельность будет сопряжена с возбуждением национальной, этнической, расовой и теперь политической розни. Юристы и политологи назвали поправку опасной и потребовали исключить ее из пакета. Подробнее — «Политическая рознь. Когда очередная власть опять нетерпима к критике».

Шпионаж и государственная измена

Статья Уголовного кодекса «Государственная измена», к счастью, настолько редко применяется на практике, что каждый случай, о котором узнают СМИ, становится резонансным. Юристы отмечают, что по сути статьи «Шпионаж» и «Госизмена» аналогичны. Отличие лишь с том, что шпионами по УК признают иностранцев. 24.kg напоминает, на кого в Кыргызстане возбуждали уголовные дела за столь тяжкие преступления.

Как вернуться к жизни после COVID-19

Многие кыргызстанцы, перенесшие коронавирус, жалуются на быструю утомляемость, чувство усталости и отсутствие энергии. Одной из причин, по словам медиков, может быть постковидный синдром. Что это такое и как быстрее восстановиться после болезни, 24.kg рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава, профессор Талант Сооронбаев.

Знахарство на уровне Минздрава

В Кыргызстане для лечения коронавирусной инфекции в больницах решили применять ядовитый иссык-кульский корень. При этом непонятное средство не прошло ни регистрацию, ни клинических испытаний. Люди в шоке, ведь иссык-кульский корень — это смертельно опасное растение. Рецепт «чудотворного отвара» предложил президент страны Садыр Жапаров. Если верить его друзьям, то от COVID-19 будущий глава государства вылечился на зоне, где отбывал наказание по политическим обвинениям. Подробнее — «Лекарство из баклажки. Кыргызстанцы ждут объяснений от Садыра Жапарова».

Какие ошибки совершают власти в озеленении Бишкека

Столичная мэрия регулярно отчитывается по высаженным деревьям и строительству новых парков. Но чтобы все труды не пошли насмарку и Бишкек не превратился в пустыню, необходимо разработать перспективный план озеленения города. О том, что это такое, 24.kg рассказал исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

Лидер кыргызской диаспоры о Москве, грузе 200 и тоске по родине

Взлеты, падения, победы и поражения... Никто о жизни мигрантов в России не знает так хорошо, как общественный деятель, лидер кыргызской диаспоры в Москве Улан Кошматов. В столице РФ он живет 17 лет, кроме ведения бизнеса, помогает мигрантам, был помощником представителя МВД в России, общественным помощником, представителем Госслужбы миграции. О трудных буднях кыргызстанцев в Москве Улан Кошматов рассказал в интервью 24.kg.

Теплицы в Кыргызстане. Почему местная продукция неконкурентна

Бум строительства теплиц в Кыргызстане начался после 2010 года. Сегодня по республике их более 2,5 тысячи. Однако все непросто — в то время, когда одна часть объектов только строится, другая уже простаивает или закрылась. Подробнее о ситуации в материале 24.kg.

Красота Кыргызстана глазами читателей

В Кыргызстане, наконец-то, установилась настоящая весенняя погода. И многие кыргызстанцы наверняка с большим удовольствием выбираются из городов на природу. Из их поездок мы и создаем наши виртуальные путешествия по республике — «Мгновения жизни. Зимняя Иссык-Ата и река Нарын».

Как школьнику не ошибиться с выбором профессии

Совсем скоро выпускникам школ предстоит поступление в высшие учебные заведения. Несомненно, кто-то определился с желаемым направлением, а кто-то еще в раздумьях. Выбрать профессию в 16-17 лет нелегко. Чем руководствоваться, чтобы потом не пожалеть? Советы для абитуриентов гендиректора ОсОО HappyJob Бурулкан Молдобековой выслушало 24.kg.