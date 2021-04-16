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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Дело бывшего замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева передано в суд

Дело бывшего председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиля Жамгырчиева передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что разбирательство будет проводить Первомайский районный суд Бишкека. Первое заседание назначено на 19 апреля. Задержанный вместе с Жамгырчиевым бывший заместитель руководителя аппарата правительства Бакытбек Калмуратов продолжает находиться под стражей в СИЗО ГКНБ.

В суде эту информацию подтвердили.

Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190437/
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