Дело бывшего замглавы ГСБЭП Эмиля Жамгырчиева передано в суд

Дело бывшего председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Эмиля Жамгырчиева передано в суд. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что разбирательство будет проводить Первомайский районный суд Бишкека. Первое заседание назначено на 19 апреля. Задержанный вместе с Жамгырчиевым бывший заместитель руководителя аппарата правительства Бакытбек Калмуратов продолжает находиться под стражей в СИЗО ГКНБ.
В суде эту информацию подтвердили.
Напомним, что Эмиля Жамгырчиева и Бакытбека Калмуратова задержали 19 октября 2020 года. По версии следствия, они получили взятку у частного предпринимателя за положительное решение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП уголовного дела по факту контрабанды. В феврале 2021 года Жамгырчиев возместил ущерб государству в размере 20 миллионов сомов, его отпустили под домашний арест.