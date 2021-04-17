В Бишкеке 17 апреля ясно. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 13 часов 27 минут.

В столице разговление (ифтар) — в 19.51. Полный календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Раззакова, Абдумомунова.

Памятные даты

Всемирный день гемофилии

Общая цель проводимых мероприятий состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать все возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием.

Сама дата, 17 апреля, приурочена ко дню рождения основателя Всемирной федерации гемофилии Фрэнка Шнайбеля и отмечается с 1989 года во многих странах мира. А гемофилия — несвертываемость крови — одно из тяжелейших генетических заболеваний, вызванное врожденным отсутствием в крови факторов свертывания VIII и IX.

По некоторым оценкам, сегодня количество больных гемофилией в мире составляет 400 тысяч человек.

Международный день цирка

Празднуется ежегодно в третью субботу апреля.

Современный цирк — это клоунада, акробатика, эквилибристика, музыкальная эксцентрика, иллюзионизм, пантомима, интермедия и многое другое. В мире работают тысячи цирков, и ряд из них имеет мировую известность.

Здание Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева построено в 1976 году и по праву является одной из достопримечательностей города. Первое представление в новом здании кыргызские артисты дали спустя два года, в 1978-м.

День рождения снукера

17 апреля 1875 года в городе Джабалпуре (Индия) в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры на бильярде.

Чемберлен взял цветные пуловские шары и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры придумал тоже он. Это слово означает «кадет первого года службы».

Победу в снукере приносит не столько мастерство владения кием, сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и соответственно «разноочковыми» шарами.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Мелис Убукеев

Мелис Убукеев родился 17 апреля 1935 года во Фрунзе.

Диплом ВГИК защитил фильмом «Трудная переправа» (1964). Лента посвящена трагическим последствиям восстания 1916 года. В кинотеатрах она шла под названием «Белые горы».

Телевизионный фильм «Ак-Моор» (1969) Мелиса Убукеева стал заметным явлением в кыргызском киноискусстве, удостоен Второго приза на Всесоюзном фестивале телефильмов в Ленинграде в 1968 году и Специального приза на Фестивале республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате.

С 1972-го — режиссер киностудии «Казахтелефильм», с 1974 года — «Кыргызтелефильм».

Умер 27 июля 1996 года.

Родился поэт Курбаналы Сабыров

В 1942 году в селе Гордой Лейлекского района в семье учителя родился поэт, переводчик Курбаналы Сабыров.

Первый поэтический сборник «Козу баглан» издан в 1974 году.

Курбаналы Сабыров выпустил сборники стихов «Нур булак» («Лучистый родник»), «Урюковая роща», «Мое солнце», «Керээз». Перевел на кыргызский язык роман и повести вьетнамских писателей.



Член Союза писателей СССР и Союза писателей Кыргызской Республики. В 1990-м поэт был удостоен премии имени Алыкула Осмонова за сборник стихов «Керээз».

Умер в 1981 году.

Родился актер Анатолий Адали

Родился в 1941 году в городе Маргелане Ферганской области Узбекской ССР.

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В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова служит 37 лет. Более 200 сыгранных ролей в таких спектаклях, как «Он, она, окно, покойник», «Корона мертвеца», «Свадьба не в Малиновке», «За двумя зайцами», «Босиком по парку» и других. Снялся в нескольких фильмах.

Поставил спектакли «Развод по-французски», «Кадриль», «Тайна, унесенная Чингисханом», «Клиническая комедия, или Грехи нашей молодости».

Народный артист Кыргызстана, лауреат множества государственных и международных наград.

Куда сходить Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева приглашает на спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»);

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет л итературный моноспектакль «Есть музыка над нами» и сказку «Жила-была Сыроежка»;

итературный моноспектакль «Есть музыка над нами» и сказку «Жила-была Сыроежка»; Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева — оперу-дастан «Ак-Мөөр»; Подробнее

в Кыргызском государственном цирке имени Абубакира Изибаева зрителей ждет шоу «Красавица и чудовище».

Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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