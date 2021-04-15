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Общество

Найденного в одном из дворов Бишкека двухлетнего малыша передали матери

Мать двухлетнего мальчика, которого 12 апреля нашли во дворе одного из домов в 3-м микрорайоне Бишкека, забрала его домой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

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По ее данным, управление социального развития Московского района представило документы о том, что семья действительно проживает в Чуйской области, у них есть свое хозяйство, условия проживания удовлетворительные.

С матерью поговорили и отдали ей двухлетнего мальчика. Ребенка поставят на учет УСР Московского района.

Ранее сотрудники милиции Октябрьского района столицы просили помочь с поиском родителей ребенка, которого нашли на детской площадке в 3-м микрорайоне Бишкека.

В ходе следствия установили, что 12 апреля мать мальчика приходила в Центр реабилитации детей и семьи (дом малютки) и попросила оставить ребенка у них из-за финансовых трудностей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190275/
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