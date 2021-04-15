Дело «Акнета». Адвокаты требуют проверить гражданство соучредителя ОсОО

Гражданство соучредителя ОсОО «Акнет» Руслана Абдумажитова необходимо проверить. Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявила адвокат Елена Гайворонская.

По ее словам, юристы пытаются выяснить законность получения паспорта Русланом Абдумажитовым с 2018 года.

«Сначала проверку вели сотрудники ГКНБ. Позже Абдумажитов, чувствуя, что его могут привлечь к ответственности, написал заявление на Ажимудинова, что он оказывает на него давление. Абдумажитов объяснил это тем, что Кубан Ажимудинов хочет отобрать у него долю в ОсОО при помощи сотрудников ГКНБ. Спустя некоторое время Военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Ажимудинова и сотрудника ГКНБ по факту подстрекательства, и дело отправили в суд. Однако по паспорту Абдумажитова дело лежит в прокуратуре», — сообщила Елена Гайворонская.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. В апреле 2021-го Кубана Ажимудинова сначала отпустили под домашний арест, а затем вновь водворили в СИЗО-1 Бишкека.