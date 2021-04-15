Возвращенных из Ирака детей передадут родным после выдачи им документов

Министерство здравоохранения и социального развития работает над восстановлением документов и воссоединением с семьями репатриированных детей из Ирака. Об этом сказала первый заместитель главы ведомства Ализа Солтонбекова на встрече с представителями Международного комитета Красного Креста.

Как сообщили в пресс-центре МЗиСР, межведомственная рабочая группа разработала план мер по реабилитации и реинтеграции репатриированных несовершеннолетних детей.

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«По завершении процедуры документирования дети будут переданы родственникам», — сказала Ализа Солтонбекова.

Заместитель координатора по вопросам отдела защиты Международного Красного Креста Елена Эсану отметила важность скорейшего размещения детей под опеку родственникам, при этом организация готова и в дальнейшем оказывать поддержку по данному вопросу.

Напомним, что в рамках гуманитарной миссии «Мээрим» из Ирака возвращены на родину 79 детей граждан Кыргызстана.