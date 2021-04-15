08:18
USD 84.80
EUR 101.48
RUB 1.12
Общество

Возвращенных из Ирака детей передадут родным после выдачи им документов

Министерство здравоохранения и социального развития работает над восстановлением документов и воссоединением с семьями репатриированных детей из Ирака. Об этом сказала первый заместитель главы ведомства Ализа Солтонбекова на встрече с представителями Международного комитета Красного Креста.

Как сообщили в пресс-центре МЗиСР, межведомственная рабочая группа разработала план мер по реабилитации и реинтеграции репатриированных несовершеннолетних детей.

Читайте по теме
Из Ирака в Кыргызстан возвращено 79 детей

«По завершении процедуры документирования дети будут переданы родственникам», — сказала Ализа Солтонбекова.

Заместитель координатора по вопросам отдела защиты Международного Красного Креста Елена Эсану отметила важность скорейшего размещения детей под опеку родственникам, при этом организация готова и в дальнейшем оказывать поддержку по данному вопросу.

Напомним, что в рамках гуманитарной миссии «Мээрим» из Ирака возвращены на родину 79 детей граждан Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190127/
просмотров: 78
Версия для печати
Материалы по теме
МИД предлагает установить единый размер компенсации за вывоз тел кыргызстанцев
Заслуживаете похвалы. США оценили репатриацию 79 детей-кыргызстанцев из Ирака
Из Ирака в Кыргызстан возвращено 79 детей
Садыр Жапаров подписал указ о порядке доставки умерших за рубежом кыргызстанцев
COVID-19 помешал репатриировать брошенных детей в Кыргызстан
С 2011 года из Москвы (РФ) в Кыргызстан репатриировали 63 ребенка
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане планируют провести кампанию по&nbsp;перерегистрации транспорта В Кыргызстане планируют провести кампанию по перерегистрации транспорта
Довольны&nbsp;ли вы&nbsp;результатами выборов и&nbsp;референдума? Опрос Довольны ли вы результатами выборов и референдума? Опрос
Дело о&nbsp;беспорядках в&nbsp;Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи Дело о беспорядках в Бишкеке. Курсана Асанова освободили из-под стражи
Никаких витаминов и&nbsp;лекарств! Как вернуться к&nbsp;жизни после COVID-19 Никаких витаминов и лекарств! Как вернуться к жизни после COVID-19
Бизнес
Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве Футбольные ассоциации тюркоязычных стран подписали меморандум о сотрудничестве
MegaCom и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве MegaCom и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум о сотрудничестве
Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay
Студенты тоже на&nbsp;удаленке. И&nbsp;для них есть специальный тариф Студенты тоже на удаленке. И для них есть специальный тариф
15 апреля, четверг
08:14
Возвращенных из Ирака детей передадут родным после выдачи им документов Возвращенных из Ирака детей передадут родным после выда...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
14 апреля, среда
23:49
У WhatsApp нашли серьезный недостаток, который может доставить много проблем
23:24
В 1-м микрорайоне Токмака не убирают мусор
23:03
В Германии машину лихача придавила бетонная колонна, в которую он врезался
22:47
В Бишкеке на проспекте Жибек Жолу самовольно установили знак видеофиксации
22:19
Мясо с сюрпризом. В Бишкеке продавали говядину с непонятным вкраплением