15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Буденного, Огонбаева, Фрунзе, Тыналиева, Токтоналиева, 22, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Кол, Сары-Булун), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Ак-Булак, Бийиктик, Калыгул-Бай, Урмат, Тулпар, Чынар, Курсант, Ырыскы, Седеп, Кочкор-Ата, Падыша-Ата);

9.00-18.00 — отрезки улиц Султана Боромбая, Садырбаева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу Эне, Барчын);

9.30-19.00 — жилмассив «Дордой» (северо-западная сторона), улица Токомбаева (южная сторона от улицы Жукеева-Пудовкина до Байтика Баатыра);

9.30-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Медерова, Фатьянова;

9.40-15.00 — отрезки улиц Баялинова, Магаданской, бульвара Эркиндик;

9.40-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Волховской;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Чортекова, Кызыл-Адыр, Ак-Туз, Бердибаева, Садыбакасова);

12.00-15.00 — район, ограниченный улицами Толстого, Элебаева, Кулатова, Байтика Баатыра.