15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро» и «Востокэлектро».
1Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки проспекта Чуй, улиц Буденного, Огонбаева, Фрунзе, Тыналиева, Токтоналиева, 22, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Чатыр-Кол, Сары-Булун), «Ак-Ордо» (улицы Гагарина, Ак-Булак, Бийиктик, Калыгул-Бай, Урмат, Тулпар, Чынар, Курсант, Ырыскы, Седеп, Кочкор-Ата, Падыша-Ата);
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Султана Боромбая, Садырбаева, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Бугу Эне, Барчын);
- 9.30-19.00 — жилмассив «Дордой» (северо-западная сторона), улица Токомбаева (южная сторона от улицы Жукеева-Пудовкина до Байтика Баатыра);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Медерова, Фатьянова;
- 9.40-15.00 — отрезки улиц Баялинова, Магаданской, бульвара Эркиндик;
- 9.40-18.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Волховской;
- 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ойсул-Ата, Чортекова, Кызыл-Адыр, Ак-Туз, Бердибаева, Садыбакасова);
- 12.00-15.00 — район, ограниченный улицами Толстого, Элебаева, Кулатова, Байтика Баатыра.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-13.00 — село Лебединовка (улицы Мичурина, Садовая, проспект Победы);
- 13.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова);
- 9.00-17.00 — села Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Родниковая, Совхозная, Школьная, Набережная Виноградная, Полевая, Молодая Гвардия, Тулебердиева, Сельская, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Веселая, Дачная, Сонкольская, Новый тупик, жилмассивы «12 га», «7 га», переулок Южный), Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмон, Матыева, Бишкек, Апышева, жилмассив «Торт-Гуль»), Карла Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Панфилова, Ленина, Веселая, Молодежная, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Пионерская, Крупская), Кайырма (улицы Школьная, Западная), Таш-Добо (улицы Октябрьская, Средняя);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Деповская, Крупской, Северная), Ак-Ордо (улицы Достук, контур 540), Военно-Антоновка (улицы Советская, Кирова);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Комсомольская, Ала-Арчинская, Ленина), Манас (улицы Западная, Комсомольская, Пионерская, Широкая, Тупиковая, Зеленая);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Гоголя, Тольятти, Железнодорожная, Маяковского, Шопокова, Пионерская, Абая, Чайкиной, Космическая, Толстого, Свердлова, Джамбула, квартал «Бакай»);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — город Каинды (улицы Коммунистическая, Первомайская, Ленина, Калинина, Фрунзе, Пушкина, Осмонова, Джуматаева, Космонавтов, Каиндинская);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Милянфан, Ак-Кудук, Бирдик, Хунчи, Первомайское (улицы Прудовая), Туз (улицы Жунушева, Дербишева), Джээк (БУОС);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — станция Ивановка, села Нурманбет, Юрьевка, Карагай-Булак;
Чуйский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чуй (улицы Гагарина, Сапарбаева, Жантаева, Ломоносова, Зеленая, Береговая, Мельничная, Жоокер уулу Адилет), Искра (улицы Фабричная, Новоселова, Молодежная, Центральная, Проектируемая, Рыбачинская), Шамшы (улица Ахунбаева);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — города Орловка (улица Косякова), Кемин (улица Ленина), села Ак-Тюз (улица Горная), Каинды (улица Токомбаева), Живпром.
3Ошская область
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8.00-17.00 — города Ноокат, Кара-Суу (улицы Ленина, Пушкина, Нурахунова, Ошская, Узгенская), села Кашкар, Кызыл-Мээнет, Кайрат, Кашкалдак, Айбек, Котормо, Заправка, сельские управы Юсупова, Анарова, Кароол, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш, Кара-Таш.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — города Кадамджай, Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Масалиев, Энгельса, 60 лет Киргизии, Карла Маркса, Кувасай, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, Биримдик, 1-5, Хасанова, Рузибай, участок «Кунгей» ), сельские управы Кыргыз-Кыштак, Ак-Турпак, Пулгон, Катран, Лейлек.
5Иссык-Кульская область
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8.00-16.00 — города Чолпон-Ата (восточная часть), Балыкчи (улицы Олимпийская, Аманбаева, Калдыбаева, Гагарина), села Чок-Тал, Чон-Сары-Ой, Орнок;
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9.00-18.00 — села Сары-Камыш, Кереге-Таш;
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7.00-17.00 — села Тюп, Шаты, Пристань.
6Таласская область
- 9.00-17.00 — город Талас (улицы Турдалиева, Мырзалиева, Москвиченко, Горького, район Шанхай), села Кум-Арык, Бакай-Ата, Жийде.