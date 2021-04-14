Родители Адинай посадили в названном ее именем парке Бишкека деревья

Родители Адинай Мырзабековой подарили Бишкеку деревья. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, не так давно в парке «Здоровье», который также носит название «Адинай», состоялся субботник. Родители студентки, которая в прошлом году была добровольцем во временном стационаре и скончалась от пневмонии, посадили большую трехметровую ель в обрамлении пяти золотистых туй и стелющегося можжевельника.

Близких Адинай поддержали и представители частных организаций, которые высадили около 30 сосен, 30 катальп, 10 каштанов и 340 кустарников, которые будут окаймлять территорию, которая находится за сценой.

«Кроме того, две семьи посадили фамильные деревья — две катальпы и шесть кленов», — добавили в муниципалитете.

Отметим, площадь парка составляет более 8 гектаров. В нем расположены спортивные площадки, велосипедные дорожки, амфитеатр на 300 мест, а также медпункт.