Британия намерена вывести войска из Афганистана

Великобритания выведет почти весь военный контингент из Афганистана. Об этом сообщила газета The Times.

Накануне стало известно, что президент США Джо Байден решил вывести весь контингент из 2,5 тысячи американских военнослужащих из Афганистана.

По данным издания, сейчас в Афганистане остаются 750 британских военных. Отмечается, что их могут ожидать трудности без поддержки американцев, поскольку они используют базы и инфраструктуру Соединенных Штатов.

Кроме того, Великобритания может передать афганским властям контроль над своей академией в Кабуле, где английские специалисты тренируют местных солдат.

В феврале 2020 года в Катаре представители США и радикального движения «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, предусматривающее вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

Талибы гарантировали, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.