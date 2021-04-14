ВОЗ призвала ограничить торговлю животными на рынках из-за риска COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти всех стран принять меры по ограничению торговли на рынках дикими млекопитающими из-за риска распространения инфекционных заболеваний, в частности, COVID-19. Об этом говорится в обзоре, опубликованном на сайте организации.

В нем отмечается, что ВОЗ, Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призывают национальные компетентные органы приостановить торговлю дикими животными и в качестве чрезвычайной меры закрыть участки продовольственных рынков, где они продаются.

Эксперты заметили, что «животные, особенно дикие, могут быть источником более 70 процентов всех вспышек инфекционных заболеваний у людей», многие из которых связаны с неизвестными ранее вирусами.

В организации подчеркнули, что, хотя происхождение коронавируса COVID-19 не было окончательно определено, не исключается возможность его передачи между несколькими видами.

